Crosia (Cs), un voucher per le famiglie in difficoltà

Sostegno alle famiglie in difficoltà e alla prima infanzia, in arrivo i voucher per l’acquisto di beni di prima necessità. L’ambito territoriale per i servizi sociali ha emanato un avviso per l’attribuzione di bonus una tantum con importi da un minimo di 150 ad un massimo di 500 euro. Un’opportunità per i nuclei familiari vessati dalla pandemia e dalla crisi economica per sostenere la crescita dei più piccoli.

L’avviso è stato pubblicato dal Comune di Corigliano-Rossano, capofila dell’ambito a cui afferiscono undici comuni tra cui quello di Crosia, ed è destinato a tutte quelle famiglie che abbiano nel loro nucleo bambini di età compresa tra 0 e 3 anni.

«Si tratta di un piccolo ma importante ristoro economico – dice l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Crosia, Paola Nigro – per tutte quelle famiglie che hanno subito gli effetti nefasti della crisi economica scaturita dalla pandemia. È dovere delle istituzioni portare sostegno e aiuto ai cittadini in difficoltà e soprattutto ai più piccoli che rimangono le principali vittime di questo periodo di grande incertezza economica. L’auspicio è che si tratti di una prima misura alla quale possano farne seguito delle altre finalizzate alla crescita sana e protetta dei bambini».

Il contributo sarà concesso per mezzo di voucher a favore di nuclei familiari con minori da 0 fino a 3 anni di età. L’importo del voucher è determinato tenendo conto dell’ISEE, suddiviso in due fasce di reddito da 0 a 3.000 euro e da 3.001 a 6.000 euro. Ai nuclei familiari rientranti nella prima fascia di reddito con due persone è assegnato un bonus di 200 euro; con tre o quattro persone un bonus di 400 euro; da cinque o più persone un bonus di 500 euro. Ai nuclei familiari rientranti nella seconda fascia di reddito con due persone, invece, è assegnato un bonus di 150 euro; con tre o quattro persone un bonus di 350 euro; da cinque o più persone un bonus di 450 euro. L’importo è aumentato di 50 euro in caso di presenza di più minori 0-3 anni.

Per ottenere il voucher è necessario essere residenti nel comune di Crosia (o negli altri comuni dell’ambito).

Le famiglie interessate ed in possesso dei requisiti richiesti possono presentare domanda compilando l’apposito Allegato A (allegato all’avviso pubblico e scaricabile dal portale istituzionale del comune www.comunedicrosia.it) e inviandolo in un unico file pdf entro e non oltre le ore 12 di Mercoledì 27 Aprile 2002 alla pec del comune capofila (protocollo.coriglianorossano@asmepec.it).