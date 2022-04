Paola, firmato protocollo di intesa tra Fondazione I.T.S. Elaia Calabria e Federalberghi Calabria

L’accordo, fortemente voluto dal presidente della Fondazione ITS Elaia Calabria, Cataldo Lopardo e da Fabrizio D’Agostino, presidente regionale di Federalberghi, permetterà alle Parti, di sviluppare programmi condivisi di studio, di formazione e aggiornamento, unitamente ad uno scambio di informazioni e conoscenze teorico-pratiche finalizzate alla realizzazione di interventi atti a promuovere la cultura della legalità e delle buone prassi nel mondo del lavoro.

La Fondazione ITS Elaia Calabria eroga percorsi formativi di alta specializzazione tecnica post-diploma. Gli accordi tra l’Istituto Tecnico Superiore dell’ambito “Turismo e attività culturali” e associazioni di categoria che operano nel settore turistico-ricettivo, come Federalberghi Calabria, associazione maggiormente rappresentativa delle imprese turistico ricettive della Calabria, rappresenta una concreta azione di potenziamento e innalzamento qualitativo dell’offerta formativa in Calabria rivolta al comparto turistico-culturale e in relazione all’istruzione di livello terziario e all’aggiornamento professionale.

Il protocollo d’intesa, che avrà durata triennale e si rinnoverà tacitamente, prevede che le parti sviluppino attività congiunte finalizzate allo scambio di esperienze e di buone pratiche; Realizzazione di indagini periodiche specifiche sui fabbisogni formativi delle imprese turistico alberghiere operanti in Calabria; Progettazione e realizzazione “partecipata” d’iniziative di orientamento per studenti in ingresso, di promozione e divulgazione sul territorio regionale e nazionale, di attività seminariale e convegnistica negli ambiti di riferimento; Progettazione e realizzazione “partecipata” d’iniziative di orientamento per il personale delle imprese associate Federalberghi potenzialmente interessate al conseguimento del titolo dei percorsi ITS attivati dalla Fondazione; Progettazione e realizzazione “partecipata” d’iniziative per occasioni di stage e tirocini formativi per gli allievi dei percorsi formativi previsti dall’ITS Elaia Calabria nella rete degli associati Federalberghi; Progettazione e realizzazione “partecipata” d’iniziative di placement per i diplomati dei percorsi formativi previsti dall’ITS Elaia Calabria nella rete degli associati Federalberghi; Sviluppo di azioni comuni di formazione continua del personale delle imprese associate Federalberghi e di sinergie istituzionali e sistemiche tra i soggetti firmatari; Ogni altra azione volta a migliorare l’offerta formativa regionale e nazionale proposta ed erogata dalla Fondazione.