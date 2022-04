25 aprile, le iniziative a Castrovillari per la Festa della Liberazione

Un 25 aprile di liberazione con cerimonia al monumento ai caduti a piazza Indipendenza e riconsegna alla città del Cine Teatro Vittoria a Castrovillari. Il 25 aprile la cittadinanza è invitata a partecipare a due momenti significativi, la deposizione della corona di alloro al monumento ai caduti e la riapertura del cine teatro Vittoria.

Si inizia con il raduno alle 10 presso piazza municipio per il successivo corteo verso il monumento ai caduti e la deposizione della corona alle ore 10.30.

Alle 11.00 riconsegna alla città del cine teatro vittoria. Le restrizioni ancora vigenti per il Covid avrebbero consentito l’accesso ad un numero limitato di persone al teatro.

Per tale motivo si è deciso di aprire il teatro dalle 11.00 alle13.30 per consentire a tutti l’ingresso in maniera scaglionata e rivedere finalmente una struttura completa in ogni suo aspetto vedendo scorrere le immagini di quel giorno, di tanti anni fa, in cui andò in fumo, girate a suo tempo con tanto di interviste dal compianto Giorgio Massacra e gentilmente concesse dalla figlia Laura giornalista Rai.