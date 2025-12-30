Catanzaro, contributo a ristoro buono pasto mensa scolastica: graduatorie integrate e modificate

Il settore Pubblica istruzione di Palazzo de Nobili rende noto che, a seguito di circostanziate segnalazioni ed a conclusione della prevista istruttoria, si è reso opportuno integrare e modificare le graduatorie già pubblicate in merito all’avviso pubblico “Servizio refezione scolastica a.s. 2024/2025 – Contributo a ristoro per l’acquisto del buono pasto a famiglie non rientranti nel regime di esenzione”. Gli elenchi aggiornati, che annullano e sostituiscono i precedenti, sono consultabili al seguente link: https://www.comune.catanzaro.it/bando/servizio-refezione-scolastica-a-s-2024-2025-contributo-a-ristoro-per-lacquisto-del-buono-pasto-a-famiglie-non-rientranti-nel-regime-di-esenzione-integrazione-e-modifica-graduatorie/