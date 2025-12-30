Approvata la convenzione per la Riserva Naturale delle Dune di Giovino: Catanzaro istituisce la sua prima area protetta

La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Nicola fiorita, ha approvato, su proposta dell’assessora all’Ambiente e Transizione Ecologica, Irene Colosimo, la delibera che sancisce la convenzione con la Regione Calabria per l’istituzione della Riserva Naturale delle Dune di Giovino, segnando un passaggio storico per la tutela ambientale e per le politiche di valorizzazione del territorio comunale.

Si tratta della prima Riserva naturale istituita dal Comune capoluogo di regione, un risultato di particolare rilievo che inaugura una nuova stagione nel rapporto tra la città e il suo patrimonio naturale costiero. Con il medesimo provvedimento, il Comune viene individuato quale soggetto gestore della Riserva, affidando alla stessa Colosimo la responsabilità delle attività di tutela, gestione e valorizzazione dell’area.

“Assumere questo ruolo” – dichiara la titolare della delega – significa farsi carico di una responsabilità rilevante verso la città, le generazioni future e un patrimonio naturale di straordinario valore. Le Dune di Giovino rappresentano infatti un ecosistema delicato e complesso, fondamentale per la tutela della biodiversità e per l’equilibrio ambientale dell’intero litorale.”

Nel sottolineare il valore dell’intervento, l’assessora Colosimo ha richiamato anche il proprio percorso professionale di ingegnera ambientale, maturato attraverso esperienze dirette sui sistemi dunali e costieri, come elemento di competenza tecnica a supporto dell’azione amministrativa. “Le dune non sono semplici elementi del paesaggio – ha precisato – ma infrastrutture naturali fondamentali per la difesa del territorio, la tutela della biodiversità e la resilienza degli ecosistemi”.

“Desidero – ha aggiunto – tutte le realtà istituzionali, associative e del volontariato che, nel tempo, hanno contribuito con continuità e determinazione a mantenere alta l’attenzione su questo luogo, rendendo possibile il risultato che oggi raggiungiamo”.

La Regione Calabria garantirà un contributo annuo di 50.000 euro destinato alle attività di tutela ambientale, monitoraggio, manutenzione, educazione ambientale e valorizzazione sostenibile dell’area, con l’obiettivo di fare della Riserva delle Dune di Giovino un modello virtuoso di gestione e un punto di riferimento per cittadini e visitatori.

“Questo passaggio segna un nuovo inizio per Catanzaro – conclude l’assessora – La Riserva non è soltanto un’area da proteggere, ma uno spazio da conoscere, da vivere e da rispettare. Valorizzare ciò che abbiamo significa rafforzare il legame tra la città e il suo territorio”.