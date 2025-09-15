Catanzaro, Costanzo: “Via Galeazzo di Tarsia: l’indifferenza del Comune e la rabbia dei residenti”

“La situazione di degrado e pericolo in Via Galeazzo di Tarsia ha superato ogni limite di decenza e tollerabilità. I residenti, esasperati e abbandonati a sé stessi, mi chiedono di farmi portavoce della loro rabbia e della loro disperazione. Quello che dovrebbe essere un quartiere tranquillo è diventato una vera e propria cloaca a cielo aperto, una ferita che deturpa il tessuto urbano e minaccia la salute pubblica.

Da oltre quattro mesi, il tratto di strada si è trasformato in una fogna a cielo aperto, un ricettacolo di sporcizia, rifiuti e liquami. I cittadini mi hanno riferito di aver segnalato più volte la situazione, ottenendo solo risposte confuse e rimpalli di responsabilità tra le diverse istituzioni. Ci dicono di rivolgerci al Comune, poi all’ATERP, poi all’ASP. Ma nessuno, nonostante le promesse e i sopralluoghi, ha mosso un dito per risolvere il problema.

È inaccettabile che i cittadini di un quartiere popoloso e vitale debbano convivere con una situazione di tale gravità, che rappresenta non solo un grave rischio igienico-sanitario, ma anche un pericolo per la sicurezza di tutti. La pericolosità di questo disastro ambientale è sotto gli occhi di tutti. Non si tratta di un semplice guasto, ma di una vergognosa incuria che denota un profondo disinteresse verso le esigenze e la dignità dei residenti.

Mi chiedo, e con me lo fanno tutti i residenti di Via Galeazzo di Tarsia, a cosa servano i sopralluoghi degli ingegneri se poi non si procede con la bonifica e il ripristino della normalità. È un paradosso vedere i nostri concittadini costretti a vivere in queste condizioni, in una città che a volte si vanta di voler essere moderna e accogliente. Ai cittadini di Via Galeazzo di Tarsia non interessano le passerelle e le false promesse, ma esigono interventi concreti e immediati.

Per questo, chiedo a nome dei residenti, al Sindaco e all’Amministrazione comunale di assumersi le proprie responsabilità e di intervenire senza ulteriori indugi per risolvere questa incresciosa situazione, prima che la rabbia e la frustrazione dei cittadini si trasformino in una protesta più dura e incisiva. Catanzaro merita di meglio, e i cittadini di Via Galeazzo di Tarsia meritano di vivere in un ambiente sano e sicuro”.

Lo afferma in una nota Sergio Costanzo, consigliere comunale di Forza Italia.