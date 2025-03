Palazzo Fazzari Catanzaro, Fiorita: “Il visionario progetto del professore Maselli andrà messo in connessione con l’imminente apertura dell’ala pubblica. Palazzo Fazzari sarà la perla più preziosa della futura isola pedonale”

“Il visionario progetto del professore Daniele Maselli di riportare agli antichi splendori il piano nobile di Palazzo Fazzari deve essere non solo apprezzato e sostenuto, ma messo in connessione con l’ormai imminente apertura dell’ala pubblica dello storico edificio di corso Mazzini. Non ho parole per ringraziare il professore Maselli e sua moglie Antonella per questo nobile progetto che dimostra uno straordinario amore per la sua città natale, anche perché lancia un messaggio a tutti coloro che possono, per le loro capacità e disponibilità, dare un a mano per il rilancio della nostra Catanzaro.

In attesa che il professore Maselli realizzi il suo ambizioso progetto di restauro e metta a punto la sua strategia culturale, posso fin d’ora dire che io vedo questo evento un completamento prezioso dell’azione che abbiamo svolto negli ultimi mesi per assicurarci la fruizione dell’ala pubblica di Palazzo Fazzari di proprietà della Regione. Noi lo trasformeremo in un luogo dedicato ai giovani, alla loro creatività, alla loro ansia di cultura.

Se riusciremo, come credo, ad arrivare ad un’azione combinata pubblico-privato, Palazzo Fazzari diventerà uno dei luoghi storici più importanti e prestigiosi della Calabria e del Meridione e sarà anche la perla più preziosa della futura isola pedonale”.

Lo afferma in una nota il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita.