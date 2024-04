Messa in sicurezza dell’abitato di Santa Maria, Barberio: “Progetto atteso da anni”

Il consigliere comunale Antonio Barberio esprime soddisfazione in seguito all’approvazione del progetto esecutivo per la messa in sicurezza dell’abitato di Santa Maria, reso possibile grazie al decreto commissariale n. 105 del 2024 dell’ufficio del Commissario di Governo per il dissesto idrogeologico in Calabria.

“Il progetto, che comprende opere di regimentazione idraulica e stabilizzazione dei versanti a monte nelle aree sensibili quali l’area cimiteriale e le vie Zarapoti, Angitola, Musolino, tra le altre, mira a garantire maggiore sicurezza agli abitanti del quartiere.

L’approvazione di questo progetto è una notizia lungamente attesa e accolta con grande entusiasmo dalla comunità,” ha dichiarato il consigliere Barberio. “Desidero esprimere il mio personale ringraziamento alla struttura Commissariale per il loro impegno incessante e al dott. Giuseppe Nardi, il soggetto attuatore, per il suo determinante ruolo nel monitoraggio e avanzamento di questo essenziale intervento.”