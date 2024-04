Il 12 aprile la raccolta di sangue solidale al Tribunale di Catanzaro

A parziale rettifica di quanto comunicato nella serata di ieri, la raccolta di sangue solidale e legale promossa, presso il Tribunale di Catanzaro, da parte dell’Avis Catanzaro 2013 e della sezione catanzarese del Movimento Forense è stata posticipata alla giornata di venerdì 12 aprile. E ciò per motivi prettamente tecnici ed organizzativi sorti nelle ultime ore.

L’appuntamento quindi è per la mattinata di venerdì 12 aprile, dalle ore 8 alle ore 11.40, presso l’ingresso del Palazzo di Giustizia “Ferlaino” in via Argento . Per info e prenotazioni il numero da chiamare è il 366.7755565.

Il tutto per una giornata dal forte valore simbolico, dedicata alla donazione del sangue, e che dopo l’iniziativa di giugno 2020 (denominata un “Foro per la vita“) e del maggio 2021 (“Un Foro per la vita ed un dono per le mamme“) vede, nuovamente, MF Catanzaro scendere in campo al fianco dell’Avis Catanzaro 2013.

Alcune delucidazioni in chiusura. Per effettuare la prima donazione bisogna avere un’età compresa tra i 18 e i 60. Il mattino del prelievo è preferibile aver fatto una colazione leggera a base di frutta fresca o spremute, tè o caffè poco zuccherati, pane non condito o altri carboidrati semplici. È importante non prendere medicine nei giorni precedenti, non aver fatto tatuaggi o piercing negli ultimi 4 mesi o operazioni chirurgiche negli ultimi 6 mesi. Il giorno della donazione occorre presentarsi con il documento d’identità e la tessera sanitaria. Verrà effettuata la registrazione, la visita con il medico e poi il prelievo. Al termine di questo meraviglioso gesto, ai donatori verrà offerta la colazione e verrà dato un piccolo gadget. Per ogni ulteriore informazione vista il sito www.avis.it.

È tutto molto semplice! Dona sangue, salva una vita!