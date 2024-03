Reparto Prevenzione Crimine a Catanzaro: il gruppo consiliare Azione deposita una mozione

Il Gruppo comunale di “Azione Catanzaro” composto dai consiglieri Valerio Donato, Gianni Parisi e Stefano Veraldi questa mattina ha depositato una mozione – ai sensi dell’art. 52 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale – indirizzata dal presidente del civico consesso, Gianmiche Bosco con cui sollecita il sindaco ad intervenire.

“La Calabria è una tra le Regioni italiane che hanno tre reparti di prevenzione crimine facenti al servizio controllo con sede a Roma – si legge in premessa -. Il reparto della città di Vibo Valentia da anni copre il servizio anche per i territori di Lamezia Terme e Catanzaro; il reparto di Siderno svolge il servizio nella circoscrizione di Reggio Calabria e il reparto di Cosenza svolge il servizio anche per il territorio Crotone”, sottolinea il gruppo di “Azione”.

“In virtù di una rimodulazione in corso di valutazione interna è prevista una riorganizzazione tutti e tre i reparti regionali dovrebbero essere quindi accorpati in un unico reparto con sede da definire – sostengono ancora Donato, Parisi e Veraldi – la presenza del Reparto Prevenzione Crimine sul territorio di Catanzaro consentirebbe di rispondere in maniera più adeguata all’esigenza di destinare più uomini alle attività istituzionali della Questura, a partire da quelle investigative a quelle di controllo del territorio”.

Il gruppo di Azione, quindi, sollecita il sindaco a prendere in mano la situazione di una tematica che si è dimostrata di stringente attualità.