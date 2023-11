Il film “L’Altra Via” venerdì al Comunale di Catanzaro, Sergi: “Una storia di sogni e sfide dal cuore dell’Aranceto”

“Il film “L’Altra Via” rappresenta non solo un’opera cinematografica, ma un messaggio potente dalla periferia: anche nei luoghi più difficili, come il nostro Aranceto, possono nascere sogni grandiosi. La storia di un giovane che aspira a diventare calciatore, è un simbolo di speranza per la nostra comunità. Ricordiamo l’annullamento e la successiva riprogrammazione della rassegna cinematografica “Schermi” nell’estate scorsa, un evento che doveva svolgersi proprio all’Aranceto. Questa anteprima è un’occasione per riscattare quell’esperienza, dimostrando la resilienza e lo spirito comunitario del nostro quartiere. Il film, che sarà proiettato venerdì 17 novembre alle ore 20 al Cineteatro Comunale, mette in luce la storia di Marcello, un ragazzo dell’Aranceto e il calciatore Andrea Viscomi, unendo la loro narrazione in un viaggio di crescita personale e di amicizia.

Speriamo che i giovani della città, specialmente i giovani dell’Aranceto, partecipino a questa serata di ispirazione e di celebrazione della nostra cultura. È un’opportunità per vedere rappresentati sul grande schermo i sogni e le realtà della nostra comunità”.

E’ quanto si legge in una nota stampa del consigliere comunale di Catanzaro, Danilo Sergi.