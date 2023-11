Farmabusiness, Saccomanno: “Solidarietà a Domenico Tallini, assolto anche in appello”

<<Anche la Corte di Appello di Catanzaro ha assolto Domenico Tallini. Gli veniva contestato uno scambio elettorale con la ‘ndrangheta. Grande politico che ha sempre avuto una lucidità di pensiero e che, pur se con momenti di profondo dolere, ha sempre lottato per dimostrare la sua innocenza. L’ex presidente del Consiglio regionale, però, ha dovuto attende tanti anni per ottenere la paternità giudiziale di una condotta diversa dall’accusa. Tanti anni che hanno spezzato il suo percorso umano e politico. Ecco la necessità, per come più volte segnalato, di trovare delle soluzioni per avere processi brevi e, comunque, con ipotesi accusatorie precise. A Domenico Tallini la solidarietà e la vicinanza della Lega, che si augura un sistema giustizia funzionante e che non lascia nella “gogna mediatica” per tanti anni persone che hanno fatto il proprio dovere nell’interesse delle comunità>>.