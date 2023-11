Corte dei Conti, l’assessore Varì: “Premiato buongoverno Occhiuto”

“Il giudizio di parificazione, espresso oggi dalla Corte dei Conti sul rendiconto 2022 della Regione Calabria, certifica chiaramente quel percorso di buongoverno intrapreso dal presidente Roberto Occhiuto, che sta assicurando, dopo decenni di opacità amministrative e un’eredità pesante sotto ogni profilo, una gestione finalmente competente e nell’interesse della comunità.

Colpisce in particolare il giudizio che la Corte dei Conti esprime sulle azioni positive del commissario-presidente alla sanità, quando sottolinea la realizzazione di percorsi per la normalizzazione della erogazione dei Lea, le iniziative funzionali per dotare il nostro sistema sanitario di risorse umane e strumentali idonee e l’impegno a rendere la rete ospedaliera idonea a far fronte alla domanda della popolazione calabrese.

Ma soprattutto quando rileva una vera inversione di tendenza in relazione alla ricognizione e alla definizione del debito in campo sanitario. Si sottolinea dunque che è in corso un percorso di “ricostruzione” del settore sanitario e della Regione attraverso un’attività finalizzata a un controllo del sistema pubblico.

Un riconoscimento meritato ma assolutamente non scontato, quello del presidente Occhiuto, che restituisce fiducia e speranza ai calabresi di avere finalmente una regione normale”.

Lo afferma in una nota Rosario Varì, assessore allo Sviluppo economico della Regione Calabra.