Catanzaro, intitolazione del Centro Fieristico di Lido a Giovanni Colosimo: giovedì la cerimonia

Giovedì 16 novembre, alle ore 12, si terrà la cerimonia di intitolazione del Centro fieristico di Catanzaro, nel quartiere Lido, alla memoria del Cavalier Giovanni Colosimo. Ne dà notizia il sindaco Nicola Fiorita, annunciando che all’iniziativa istituzionale della scopertura della targa commemorativa saranno presenti i familiari del compianto imprenditore, già cittadino onorario di Catanzaro.

“Facendo seguito a quanto deliberato lo scorso mese di maggio – afferma Fiorita – l’Amministrazione ha inteso organizzare questo breve, ma significativo momento che porta a compimento un lungo iter, avviato negli scorsi anni, condividendo la volontà di associare il nome dell’Ente Fiera a quello che è stato un simbolo dell’imprenditoria a Catanzaro. Giovanni Colosimo, con la sua storia di self-made man, ha rappresentato un testimone positivo a cui guardare per la capacità di creare economia, occupazione e sviluppo. Ma anche una figura che ha dato tanto alla cultura, con la sua smisurata passione per il teatro, e ai colori della nostra città. Sarà l’occasione per ricordarlo ancora, insieme alle altre autorità politiche ed istituzionali, in un momento che prelude ad un nuovo inizio per il Centro fieristico. Dopo la parentesi come centro hub vaccinale – conclude il sindaco – la struttura appena rientrata nella disponibilità del Comune, dopo il rinnovo della convenzione con la Regione Calabria, sarà al centro di un modello gestionale mirato a valorizzarne le potenzialità di grande contenitore per esposizioni ed eventi di vario genere”.