“Talents Art”: a Catanzaro torna la mostra collettiva d’arte pittorica, scultorea e fotografica

Per la rassegna storicizzata Talents Art, attiva ormai da quindici anni, l’associazione Momenti d’arte di Catanzaro, nella veste del curatore Antonella Gentile, propone presso la galleria dell’associazione una collettiva d’arte pittorica, scultorea, fotografica, che vede coinvolti ventiquattro artisti invitati ad esporre opere su un argomento attuale mai come ora, che indaga il rapporto tra l’artista e l’ambiente in cui opera. Un ambiente, la Calabria e non solo, che annovera luoghi meravigliosi, ma allo stesso tempo anche territori deturpati, devastati da incendi o che per mancanza di interventi preventivi hanno subito devastazioni per eventi meteorici avversi.

Le opere sono rappresentative di tutto ciò che circonda gli artisti; ciò che essi trasmettono sono i sentimenti verso un’ambiente per lo più idealizzato, paesaggi sereni con acque cristalline, nature incontaminate, ma anche sentimenti di denuncia verso un territorio compromesso: anomalie colturali, guerrieri della terra, oppressioni.

Stili differenti, astratto, naturalistico, fotografico, con una predilezione a mantenere l’ambiente che li circonda più pulito, intervenendo a creare opere d’arte con materiale di riciclo: carte da parati, plastiche, legni usurati, colori eco-compatibili o pigmenti naturali, tessuti inutilizzabili, vetroresine, ferro, ecc. Materiali ormai irrecuperabili, deteriorati, che hanno avuto una nuova collocazione divenendo parte dell’ opera d’arte. La mostra, puntando sull’originalità delle opere è un’occasione per conoscere e approfondire il ciclo di vita di molti dei materiali che costituiscono anche oggetti di uso comune e come questi oggetti, si possono riusare o trasformare prima di terminare la loro vita.

L’evento ha ospitato come testimonial Pietro Marino, presidente nazionale di Vitambiente, a testimonianza di progetti per la tutela ambientale, di transizione ecologica, di tutela ambientale, ecc. per la Calabria, sottolineando come l’intervento artistico e d’ importanza vitale affinchè la voce corale degli artisti attraverso il medium dell’arte possa dare una spinta all’interesse verso questa tematica.

Intervento come testimonial del Comune di Catanzaro, l’Assessora alle Politiche Sociali, Giusi Pino, che ha evidenziato l’importanza di questi eventi in città, e soprattutto nei quartieri.

L’evento ha visto un affluenza considerevole di pubblico e la mostra sarà visitabile dal lunedi al sabato, con ingresso gratuito, in Via Genova 14 a Catanzaro nel quartiere Lido.