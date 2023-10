Il Comune di Lamezia terme aderisce alla Giornata Mondiale della Salute Mentale

Su sollecitazione della Consulta Dipartimentale della Salute Mentale (di cui fanno parte associazioni e organizzazioni del volontariato che da anni offrono il loro contributo a supporto dei cittadini che soffrono di disturbi e disagi psichici sia con iniziative autonome che in collaborazione con l’ASP e i comuni cointeressati, tra cui quello di Lamezia terme) e della Società Italiana di Psichiatria sez. Calabria, da questa sera e sino a domani, la facciata della Cattedrale de Nicastro- Lamezia Terme è e sarà illuminata di colore verde.

L’Amministrazione Comunale di Lamezia terme ha infatti aderito – si legge in un comunicato stampq dello stesso ente – alla Giornata Mondiale della Salute Mentale che ricorre appunto domani, 10 ottobre.

Questa iniziativa , giunta al 31° anno, è stata istituita nel 1992 dalla Federazione Mondiale per la Salute Mentale (WFMH) e riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità con l’obiettivo di promuovere ‘la consapevolezza e la difesa della salute mentale contro lo stigma sociale’. La Giornata, nella sua valenza simbolica, offre a tutte le parti interessate che lavorano su questioni della salute mentale.

Le persone con problemi di salute mentale e disabilità psicosociali sperimentano una ridotta aspettativa di vita rispetto alla popolazione generale, per problemi di salute fisica. Lo stigma è un fattore determinante per la qualità dell’assistenza e per l’accesso ai servizi sanitari essenziali. L’aspirazione a una salute mentale ottimale deve essere inserita tra i diritti umani fondamentale.

Il gesto simbolico di illuminare di verde un monumento della propria Città, porta con sé il valore di accendere sempre più i riflettori sulla salute mentale contro ogni forma di discriminazione e dannosi stereotipi che ostacolano il raggiungimento di relazioni sane, interazioni sociali e ambienti inclusivi, necessari per il benessere di tutti i membri della società. Il colore verde è da tempo associato alla salute mentale perché è il colore della natura, rappresenta la salute, il ciclo della vita e rinascita, la speranza e rimanda infine agli stimoli positivi tra ambiente verde, naturale e buona salute mentale.