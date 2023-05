Lamezia, festa San Francesco da Paola in Sambiase: fervono anche gli ultimi preparativi civili

Domani con il trasferimento della statua di San Francesco presso la Chiesa di San Pancrazio – Matrice dove si svolgerà il novenario, partono ufficialmente i festeggiamenti in onore del patrono della Calabria. Ogni sera i fedeli si ritroveranno nel segno della devozione , della preghiera e della Regola del Santo Minimo, a vivere la festa tanto attesa.

Con l’avvio delle funzioni religiose che condurranno alla Celebrazione Eucaristica del 2 giungo, fervono anche gli ultimi preparativi civili a firma dell’Associazione Ad Turres MMXX, dei padri minimi, di numerosi volontari e associazioni operanti sul territorio.

Nella cornice della città vestita a festa, è in corso il “Torneo di Calcetto San Francesco di Paola” che si concluderà il prossimo 26 maggio. Cresce l’attesa poi, per la 38° edizione della “Marcialonga di San Francesco di Paola” che vedrà domenica 28 maggio, schierati ai nastri di partenza, in piazza 5 dicembre, atleti, appassionati, nonni, bambini, famiglie. amici a 4 zampe.

La sera del 29 maggio nel cortile della parrocchia di San Francesco da Paola, nuovo entusiasmante appuntamento con lo sport e la socialità grazie ad una serata di allegria e musica per la. premiazione dei partecipanti della marcialonga ed al torneo di calcio. A portare la magia della musica sarà l’Orchestra “Gianluca Materazzo” dell’istituto comprensivo Nicotera–Costabile”.

Un ricco programma di eventi civili che il 30 maggio accompagnerà il pubblico sul sacrato della chiesa Matrice con lo spettacolo teatrale “E se poi è vero?”, ad opera della compagnia “G. Vercillo” con la regia di Raffaele Paonessa. La nota compagnia lametina porterà la comicità dei fratelli De Filippo nella storicità di Sambiase, trasformando la gradinata della chiesa in palcoscenico, con la suggestività della cornice scenica e naturale.

Il 31 maggio il medesimo desiderio di far festa accenderà i riflettori su “Francesco de Paula”, l’opera musicale di Francesco Perri, in versione teatrale sulla vita di San Francesco di Paola, prodotta dalla Show Net srl.

Un turbinio di emozioni contagerà l’atmosfera, giovedì 1° giugno, per l’adrenalinico concerto del rapper Clementino, protagonista dell’ultima edizione del formati televisivo The Voice Senior.

La festa è finita? Ma no, e continuerà il 2 giugno a conclusione della processione religiosa con l’esibizione in piazza 5 dicembre della “Tribute band di Biagio Antonacci ed Emma Marrone”.

Questi gli ingredienti del Festival Senza luoghi comuni dedicato al patrono della Calabria ed alla necessità di perseverare, valorizzare e tramandare la tradizione religiosa della nostra identità di lametini. In questo ricco programma non mancherà il momento di convivialità con la cena di beneficenza il 25 maggio, con il menù di “strettissimo magro”, come insegnato dal Santo minimo, presso i locali parrocchiali con la super regia di Padre Ivano, superiore della comunità minima di Sambiase.