Catanzaro: aumentato numero addetti per cura lungomare, parchi e aiuole

Un piano straordinario del verde pubblico con la implementazione degli addetti ai servizi in vista dell’inizio della stagione estiva e per assicurare una manutenzione continua su tutto il territorio comunale. È quanto predisposto dall’assessore all’Ambiente Aldo Casalinuovo, con il settore igiene ambientale, diretto da Antonio Dominianni, la partecipata comunale Catanzaro Servizi e le concessionarie dei servizi Verdidea e Sieco.

In particolare, si è concordato l’intervento sistematico della Catanzaro Servizi in ausilio per la cura del verde pubblico: dalla prossima settimana e fino al 15 ottobre, sei addetti si occuperanno stabilmente del servizio, partendo dal quartiere Lido, con particolare riferimento al lungomare ed anche alle aree verdi ubicate nelle strade interne della zona marinara. È stata raggiunta, inoltre, un’ulteriore intesa con la ditta Verdidea che dall’1 giugno e, per tutto il periodo estivo, destinerà altre quattro unità alle sei già in servizio per la cura di parchi, aiuole e aree verdi presenti sul territorio comunale.

Messa a punto, ancora, una programmazione integrativa con la Sieco per quanto riguarda il diserbo dei cigli bordo strada previsto nel capitolato d’appalto. Infine, è previsto un apporto ulteriore di una ditta esterna che assicurera’ ulteriori unità di personale dotate di mezzi operativi come trattore e trincia.

“L’amministrazione ha inteso agire concretamente, con i tempi necessari, per potenziare quanto più possibile un servizio che, regolamentato da contratti ancora in itinere ereditati dalla precedente guida politica della città, sconta purtroppo limiti e carenze di varia natura rispetto alla gestione del complesso territorio cittadino”, ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Aldo Casalinuovo. “Abbiamo voluto fare uno sforzo straordinario per assicurare, quanto più possibile, l’implementazione di uomini e di mezzi e dare le necessarie risposte in una città che conta moltissime aree verdi sparse in tutto il territorio comunale, che va dalla quasi Presila al mare e che, come spesso si sottolinea, ha una estensione pressoché pari a quella della città di Napoli. Siamo convinti che con il potenziamento delle risorse e un’adeguata programmazione i risultati saranno conseguiti”.

La Catanzaro Servizi ha già iniziato il lavoro di supporto nella settimana trascorsa, operando un primo intervento di sfalcio e diserbo nella vasta area di via Fares, unitamente al personale di Verdidea, quest’ultimo impegnato anche sul lungomare.