Carburanti, Furgiuele (Lega): “Quando c’è da aiutare i cittadini noi ci siamo”

“Quando c’è da aiutare i cittadini con i fatti, non a chiacchiere, la Lega c’è e ci sarà sempre. Il taglio di 25 centesimi al litro sul prezzo del carburante alla pompa è un risparmio sostanzioso che le nostre famiglie, specie quelle più fragili e in difficoltà, si ritroveranno nelle proprie tasche. Grazie al ministro Salvini che per primo ha chiesto un intervento urgente, auspicando controlli contro gli speculatori selvaggi e misure reali per evitare che i nostri cittadini pagassero il prezzo folle di un conflitto che sta incendiando il Medio Oriente. Meno tasse su benzina e diesel, più soldi nelle disponibilità dei nostri cittadini”.

Lo dichiara il deputato della Lega e vice coordinatore del partito in Calabria Domenico Furgiuele.