Democrazia di prossimità e coesione sociale, Cantarella: “Il valore politico del ripristino delle Circoscrizioni”

“Ieri, con il voto per la modifica dello Statuto, si è compiuto un passaggio politico importante, che apre una prospettiva concreta verso il ripristino delle circoscrizioni. Un tema che non è soltanto istituzionale, ma profondamente politico e sociale, perché riguarda il modo in cui una comunità si riconosce, partecipa e costruisce il proprio futuro. Le circoscrizioni rappresentano, da sempre, un presidio di democrazia e di vicinanza al territorio. Sono il luogo in cui le istanze dei cittadini trovano ascolto diretto, in cui i bisogni quotidiani dei quartieri emergono con chiarezza e possono essere tradotti in proposte e soluzioni. Ripristinarle significa ridare voce ai territori, ricucire il rapporto tra istituzioni e cittadini, rafforzare quel senso di appartenenza che negli anni rischia di affievolirsi quando la politica appare distante. Questo risultato non nasce per caso. Il percorso che oggi ci consente di guardare con fiducia al ripristino delle circoscrizioni è soprattutto frutto di un lavoro politico serio, costante e lungimirante portato avanti dall’onorevole Francesco Cannizzaro, attraverso il suo emendamento. Un’iniziativa determinante, che ha restituito centralità a un tema fondamentale per la vita democratica dei territori e che dimostra come la buona politica sappia tradursi in strumenti concreti al servizio delle comunità. Da responsabile del Dipartimento Politiche di Coesione, sento con forza il legame tra questo risultato e il concetto stesso di coesione. La coesione non è uno slogan, ma un metodo: vuol dire ridurre le distanze, sociali e territoriali, valorizzare le differenze, garantire pari opportunità di partecipazione. Le circoscrizioni sono uno strumento essenziale di coesione, perché consentono di intercettare i bisogni specifici delle diverse aree della città e di trasformarli in politiche mirate, inclusive ed efficaci. Il voto di ieri sullo Statuto va letto proprio in questa chiave: come un segnale di maturità politica e di attenzione verso una democrazia più partecipata, che trova nel lavoro parlamentare dell’On Cannizzaro e nell’azione politica dei consiglieri comunali di Forza Italia una sintesi virtuosa. Auspico che questo sia solo l’inizio di un percorso che porti rapidamente al pieno ripristino delle circoscrizioni, affinché tornino a essere un ponte tra cittadini e amministrazione, un laboratorio di idee e un luogo di confronto costruttivo. Per Forza Italia a Reggio Calabria, la sfida è chiara: lavorare per una città più unita, più giusta e più vicina alle persone. Il rafforzamento degli strumenti di partecipazione territoriale, come le circoscrizioni, va esattamente in questa direzione. È da qui che passa una vera politica di coesione: dall’ascolto, dalla prossimità e dalla capacità di trasformare le esigenze dei territori in scelte condivise, responsabili e realmente utili alla comunità”.

Lo afferma in una nota Giuseppe Cantarella, responsabile dipartimento Politiche di Coesione Forza Italia Reggio Calabria.