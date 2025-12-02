“Credo che non ci sia sogno più bello di un mondo dove il pilastro fondamentale dell'esistenza è la fratellanza, dove i rapporti umani sono basati sulla solidarietà, un mondo in cui siamo tutti d'accordo solla necessità della giustizia sociale e ci comportiamo di conseguenza” - Luis Sepúlveda
Caputo: "Tridico sa solo parlare, Pasquale… resta, torna, crediamoci"

“Ecco le ennesime, sterili polemiche del professor Tridico, che sembra aver scoperto solo ora, o probabilmente da qualche settimana, le sfide storiche della Calabria, comodamente seduto dalla sua poltrona di eurodeputato a Bruxelles.
I dati non mentono, è vero, ma vanno letti nella loro interezza e privi della faziosità di chi è abituato solo a fare la morale, senza mai mettersi in gioco veramente. Forse a Tridico sfugge, o fa finta di non accorgersi, che le principali città capoluogo della Calabria sono da anni, se non da decenni, a quasi esclusiva guida centrosinistra.
Quindi, di quale scollegamento dalla realtà sta parlando? La realtà è che mentre l’opposizione regionale punta il dito contro l’amministrazione Occhiuto, le loro amministrazioni comunali gestiscono quotidianamente i territori dove i problemi si manifestano con maggiore urgenza.
Sia il presidente Roberto Occhiuto, sia i nostri amministratori locali (e anche i sindaci di sinistra), siamo tutti qui, in Calabria, sul ‘campo di battaglia’, a lavorare tra mille difficoltà per risollevare la nostra terra da decenni di inerzia e malagestione.
E il professor Tridico, dov’è? Oltre a commentare i report altrui dai salotti di velluto di Bruxelles, qual è il suo contributo attivo e quotidiano per i calabresi?
La Calabria non ha bisogno di personalità saccenti che diagnosticano problemi noti, ma di persone che offrono soluzioni e si assumono responsabilità concrete, non solo a parole. Pasquale… resta, torna, crediamoci”.
È quanto afferma in una nota Pierluigi Caputo, capogruppo di Occhiuto Presidente nel Consiglio regionale della Calabria.
