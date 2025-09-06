Sinistra e Libertà: “Ferro vero Presidente. Lasci il Viminale”

“Il gruppo di Sinistra e Libertà voterà Avs e Pasquale Tridico alle elezioni regionali. Seppure avremmo voluto il meglio nella composizione delle liste.

Ma non possiamo non dimenticare i quattro anni da incubo vissuti con Occhiuto. Una sanità al collasso, la subordinazione della Calabria ai poteri forti. Oggi Occhiuto è in mano al partito del Ponte sullo Stretto.

Ma la vera verità, quella che nemmeno i partiti della sinistra dicono, è che il vero presidente è un altro. L’on Ferro, mandata dal governo reazionario a commissariare Occhiuto.

E l’on Ferro si candida senza lasciare il Viminale. Una cosa che in una democrazia liberale è inconcepibile.

Ferro è la vera politica legittimata da Roma non Occhiuto.

E sarebbe cosa democratica se lasciasse il suo posto.

Per il resto, questa destra che combatte i poveri e che ha privatizzato la sanità merita di essere mandata a casa. E questo avverrà solo se i cittadini delusi andranno a votare”.

Così in una nota di Sinistra e Libertà.