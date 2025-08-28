Gentile (FI): “I giovani sono il motore del riscatto calabrese”

“La Calabria sta vivendo una fase storica di riscatto politico e sociale, e i giovani saranno il perno su cui costruire il futuro della nostra terra”. Con queste parole il deputato di Forza Italia Andrea Gentile ha concluso a Praia a Mare i lavori della quinta edizione della Magna Graecia Summer School.

L’iniziativa, promossa dal Coordinamento regionale dei Giovani di Forza Italia, ha visto la partecipazione di numerosi esponenti del centrodestra calabrese, tra cui l’assessore regionale Gianluca Gallo. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio stampa del Gruppo Forza Italia – Berlusconi Presidente della Camera.

Gentile, nel suo intervento, ha posto con forza l’accento sul ruolo centrale delle nuove generazioni nella costruzione di una classe dirigente capace, responsabile e ancorata ai valori del merito e della concretezza. “Non possiamo più permetterci – ha detto – un’idea di Calabria che si regge sull’assistenzialismo: serve lavoro, sviluppo, occupazione e grandi opere. Solo così possiamo invertire la rotta dello spopolamento e offrire reali opportunità ai nostri giovani”.

Il parlamentare ha inoltre rivendicato i risultati ottenuti dal governo regionale uscente guidato da Roberto Occhiuto, definito “un presidente autorevole che ha reso la Calabria, finalmente, governabile ed ha avviato una serie di opere di rilevante interesse strategico per la nostra regione e tutto il Mezzogiorno”. Il parlamentare ha poi criticato il centrosinistra, “ridotto – ha detto – ad una confusa accozzaglia di sigle, ancorata a politiche vacue e di dubbia realizzazione che non hanno risolto le problematiche relative alla povertà ed alle fasce sociali più deboli”.

Gentile ha infine rilanciato “la visione di un centrodestra liberale e riformista, pronto a riconquistare la fiducia dei calabresi puntando sulla concretezza delle azioni già intraprese e su una visione chiara del futuro. La Calabria – ha concluso – deve proiettarsi oltre. E lo può fare solo grazie all’energia e alla preparazione dei suoi giovani, protagonisti della prossima stagione di governo”.