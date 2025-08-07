Ponte sullo Stretto, Salvini: “Mantenuta promessa sentita da secoli. A settembre vedrete gli operai a lavoro”

“La politica ha mantenuto una promessa che i siciliani e i calabresi sentivano farsi da secoli. Ora la palla passa agli ingegneri, agli architetti, ai tecnici. Gli espropriati saranno indennizzati di più e da settembre vedrete gli operai a lavoro. Sono veramente orgoglioso”.

Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nel corso di un punto stampa a Villa San Giovanni, all’indomani del via libera del Cipess per il Ponte sullo Stretto. “E’ emozionante – aggiunge – principalmente se penso ai giovani. Quei giovani che si diplomano e si laureano e poi da queste terre stupende sono costretti a scappare. Avere una infrastruttura che tutto il mondo sta osservando porterà migliaia di posti di lavoro che riporteranno a casa tanti giovani. Tutto questo oltre all’importanza del ponte che consentirà di risparmiare tempo in macchina e in treno, inquinare di meno, e sarà cambiato completamente il volto sia di Messina che di Reggio Calabria. Ci sarà la metropolitana dello stretto. Quindi meno inquinamento, meno code e una attenzione quotidiana a contrastare la criminalità organizzata”.

“Ora – conclude Salvini – voglio attraversarlo il ponte. Sono contento perché in pochi avrebbero scommesso sull’approvazione del progetto definitivo ed interamente finanziato. Un progetto che non toglie soldi a nessuno. Il ponte serve se l’alta velocità arriva fino a Reggio Calabria e questa è in progettazione. Il ponte servirà da stimolo per accelerare le opere che sono in fase di realizzazione”.