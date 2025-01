Cybersecurity e Protezione dei Dati Personali: Un Grido d’Allarme parte dal Polo Digitale Calabria e Polo Digitale PA

La crescente minaccia alla cybersecurity dei dati su dispositivi mobili

“Oggi viviamo una situazione drammatica sotto l’aspetto della cybersecurity e la sicurezza informatica, i dispositivi mobili “scrive in una nota Il Presidente del Polo Digitale Calabria Polo Digitale PA Emilio De Rango “sono ormai parte integrante della nostra vita quotidiana, ospitando una grande quantità di informazioni sensibili, dalle comunicazioni personali agli aspetti professionali. Purtroppo, troppo spesso la protezione di questi dati viene sottovalutata, esponendo gli utenti a rischi elevatissimi. Dalla messaggistica alle applicazioni bancarie, milioni di dati vengono continuamente scambiati, archiviati e, purtroppo, talvolta rubati.

Gli attacchi informatici, in continua evoluzione, sfruttano le vulnerabilità dei dispositivi mobili per infiltrarsi nei sistemi, utilizzando malware, phishing e altre tecniche per sottrarre dati sensibili. È fondamentale che la protezione dei dati non sia trattata come un optional, ma come una priorità assoluta. La responsabilità non riguarda solo i singoli cittadini, ma anche le aziende e le istituzioni che gestiscono queste informazioni.

Oggi i computer sono utilizzati da un numero di persone ben maggiore rispetto a pochi anni fa, e l’arrivo dei dispositivi mobili ha contribuito a moltiplicare esponenzialmente gli utenti. In molte case e famiglie si trovano più PC e almeno un dispositivo mobile per ogni persona. Questo aumento massiccio di utenti è strettamente legato al vasto utilizzo di internet e della rete, che ci consente una comunicazione immediata e globale.

Dispositivi che, se da un lato, sono diventati strumenti indispensabili e utilissimi in vari ambiti: ci aiutano a trovare le nostre destinazioni, a consultare motori di ricerca pieni di contenuti che arricchiscono la nostra cultura e conoscenza, a fare acquisti online, a controllare le telecamere di sicurezza delle nostre case, a gestire la domotica domestica e molto altro. Circa 20-25 anni fa, molte di queste opportunità sembravano impensabili.

Tuttavia, come sottolinea De Rango, sebbene la tecnologia offra vantaggi straordinari e ci semplifichi la vita in tanti modi, una domanda resta fondamentale: i nostri dati personali, che registriamo quotidianamente su dispositivi e PC, sono davvero al sicuro? Quanto gli utenti sono realmente consapevoli di come utilizzare in modo sicuro questi dispositivi? I giovani sono informati sui rischi nascosti dietro l’uso di smartphone e app? Qual è il prezzo che dobbiamo pagare in termini di privacy per poter godere dei vantaggi che la tecnologia e la rete ci offrono?

Sono domande che dovremmo tutti porci, per acquisire una consapevolezza più profonda dei rischi legati a un utilizzo poco attento dei dispositivi digitali.

La normativa europea sulla protezione dei dati, come il GDPR, impone rigide regole sulla sicurezza dei dati. Tuttavia, ancora oggi, la protezione dei dati sui dispositivi mobili risulta insufficiente. Il rischio cresce ulteriormente quando i dispositivi personali vengono utilizzati anche per scopi professionali, esponendo i dati delle amministrazioni pubbliche a potenziali vulnerabilità.”

Il ruolo decisivo degli enti locali e la figura del Responsabile della Transizione Digitale (RTD e ICT)

“Un altro tema cruciale” Sostiene De Rango” riguarda la protezione dei dati all’interno delle amministrazioni locali. Gli enti pubblici custodiscono una mole enorme di dati sensibili, dalle informazioni sanitarie alle pratiche amministrative quotidiane, e devono garantire che questi siano gestiti in modo sicuro. La digitalizzazione dei servizi pubblici non può prescindere da misure rigorose di protezione dei dati, in particolare nel contesto della cybersecurity.

Tuttavia, è emerso che in molte amministrazioni locali la figura del Responsabile della Transizione Digitale (RTD) viene ricoperta da persone che non possiedono competenze specifiche nel settore digitale. Questa situazione rischia di compromettere la qualità e la sicurezza del processo di digitalizzazione delle amministrazioni. In un momento in cui la cybersecurity è fondamentale per la protezione dei dati, è imprescindibile che il ruolo dell’RTD venga affidato a professionisti realmente preparati e certificati con competenze adeguate.”

Il Presidente Emilio De Rango, esorta quindi gli amministratori a considerare con urgenza l’importanza di certificare le competenze dei responsabili digitali, promuovendo la formazione attraverso corsi specifici orientati alla cybersecurity e al trattamento dei dati personali. Investire nella formazione qualificata per la figura dell’RTD è una misura imprescindibile per garantire che le amministrazioni pubbliche siano davvero in grado di proteggere i dati dei cittadini e operare in modo sicuro nell’ambito digitale.

Alfabetizzazione digitale a supporto alla trasformazione digitale negli enti locali

Oltre alla figura dell’RTD, è fondamentale, ritiene De Rango, introdurre nelle amministrazioni pubbliche anche la figura dell’ ICT con competenze di alfabetizzazione digitale, in grado di supportare concretamente l’ente nel processo di trasformazione digitale. In molte amministrazioni locali, la digitalizzazione stenta a decollare proprio perché manca una figura preparata ICT a gestire l’introduzione di nuove tecnologie e a formare il personale sull’uso degli strumenti digitali.

Questa figura dovrebbe essere formata con corsi specifici, anche a livello giuridico che forniscano competenze pratiche e teoriche per supportare la digitalizzazione dei servizi pubblici. Un’opportunità fondamentale per acquisire queste competenze minime è rappresentata anche dalle certificazioni AICA, che sono un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale per attestare le competenze digitali. Le amministrazioni locali dovrebbero incentivare la formazione e la certificazione di queste competenze per garantire che ogni ente sia pronto ad affrontare le sfide della digitalizzazione in modo sicuro e responsabile.

Investire nella formazione digitale per favorire la trasformazione digitale

Perché la digitalizzazione delle amministrazioni locali possa avvenire in modo efficace e sicuro, è essenziale che le istituzioni investano in formazione digitale. La trasformazione digitale non riguarda solo l’introduzione di nuove tecnologie, ma richiede anche un cambiamento culturale che passi attraverso la formazione continua. Le amministrazioni devono fornire ai propri dipendenti gli strumenti necessari per affrontare il mondo digitale, migliorando le competenze tecnologiche di tutti, a partire dai ruoli chiave come l’RTD e l’ICT.

Il Presidente Emilio De Rango sottolinea che investire in percorsi formativi per l’acquisizione di competenze digitali, come le certificazioni AICA, significa dotare gli enti locali di risorse capaci di affrontare la digitalizzazione in modo sicuro, efficiente e responsabile. La formazione continua è la chiave per garantire uno svolgimento più celere delle attività amministrative e una transizione digitale che non comporti rischi per la privacy e la sicurezza dei dati dei cittadini.

Una priorità urgente per il futuro

Adottare figure professionali qualificate come l’RTD e l’ ICT con certificato di alfabetizzazione digitale, è oggi una necessità urgente. La digitalizzazione delle amministrazioni locali non può rappresentare un rischio per la sicurezza dei dati dei cittadini e delle imprese. È fondamentale che tutte le istituzioni, indipendentemente dalle dimensioni, investano nella formazione e nell’inserimento di esperti in cybersecurity e in alfabetizzazione digitale.

Il Presidente Emilio De Rango ribadisce inoltre l’importanza di sensibilizzare i cittadini sui rischi legati all’uso dei dispositivi mobili, fornendo loro gli strumenti necessari per proteggere i propri dati. La sicurezza non è più una questione opzionale, ma un elemento essenziale per la tutela della nostra privacy e della nostra sicurezza.

Il Polo Digitale Calabria e il Polo Digitale PA invitano quindi tutte le istituzioni e gli enti locali a considerare con urgenza l’introduzione del Responsabile della Transizione Digitale (RTD) e a investire in percorsi formativi che possano fornire le competenze adeguate per affrontare le sfide della cybersecurity.

La cybersecurity e la protezione dei dati personali non sono un lusso, ma una necessità imprescindibile per garantire un futuro digitale sicuro, trasparente e rispettoso dei diritti dei cittadini.

“In conclusione, De Rango afferma che il Polo Digitale PA è pronto a supportare le istituzioni nell’associare e formare, negli enti, le figure professionali cruciali per la sicurezza digitale, come il Responsabile della Transizione Digitale (RTD) e l’esperto con certificazione di alfabetizzazione digitale (ICT) Information and Communication Technologies. Il Polo, attraverso corsi specifici, fornirà la preparazione necessaria per affrontare le sfide della trasformazione digitale, garantendo competenze certificate. Una volta completato il percorso formativo e ottenute le certificazioni, queste figure saranno incluse in un apposito elenco, che sarà consultabile sulla piattaforma del Polo Digitale PA, offrendo così alle amministrazioni locali risorse qualificate e pronte a tutelare la sicurezza dei dati e a guidare il processo di digitalizzazione. Francesco Cannataro, coordinatore nazionale del Polo Digitale PA, sottolinea l’importanza di questo programma nel rafforzare la cybersecurity a livello nazionale, garantendo che le figure professionali formate siano in grado di rispondere alle crescenti sfide legate alla sicurezza digitale nelle pubbliche amministrazioni.”