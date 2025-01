Sclerosi sistemica, il Pd Calabria sollecita il commissario Occhiuto a garantire il farmaco specifico: “Commissariamento governativo non può essere una scusa”

«Richiamiamo il commissario alla Sanità calabrese alle proprie responsabilità: Roberto Occhiuto si attivi immediatamente per garantire ai malati di sclerosi sistemica il farmaco di cui hanno bisogno per la loro patologia». Lo chiede con forza il Pd Calabria, che precisa: «Il commissariamento governativo del Servizio sanitario regionale non può essere una scusa per voltarsi dall’altra parte, chiudere gli occhi e non affrontare questo gravissimo problema. C’è un farmaco che aiuta questi pazienti, carichi di sofferenze. Attualmente, però, per come emerso da recenti testimonianze in tv, la Regione Calabria passa soltanto il farmaco generico, che non sarebbe altrettanto efficace, secondo quanto denunciato dagli interessati. Occhiuto ha detto di avere le mani legate a causa del regime commissariale. In questo caso – attaccano i dem – la toppa è peggio del buco. Perché il commissario del governo non si muove per rimuovere gli ostacoli che impediscono la disponibilità del farmaco specifico, che invece altre Regioni assicurano ai malati di sclerosi sistemica? Il commissario accetta passivamente che la tutela della salute dipenda dalla residenza dei cittadini? Non si tratta di un diritto fondamentale»? «Il commissario vuole che esistano – domandano ancora i dem calabresi – cittadini di serie A e cittadini di serie C? Soltanto i ricchi e i potenti possono avere accesso alle cure migliori? Il presidente della Regione vuole essere ricordato soltanto per gli eventi musicali e le dirette social? Ci auguriamo – conclude il Pd Calabria – che stavolta Occhiuto non sia sordo e cieco».