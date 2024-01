Occhiuto e il Ponte sullo Stretto: “La Calabria ha fatto la sua parte”

“Non ho avuto alcuna esitazione nel confermare il mio impegno al ministro Salvini di utilizzare i Fondi Fsc per la realizzazione del ponte sullo Stretto”.

Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto intervenendo da remoto al convegno “Palermo-Helsinki: il corridoio con il ponte sullo Stretto per lo sviluppo sostenibile del Mezzogiorno d’Europa”.

“Partecipare al finanziamento di una così importante opera pubblica con il 2% del costo del ponte – ha aggiunto Occhiuto – per la Calabria, che ha già avuto 3 miliardi per la statale 106 e 900 milioni per la A2, se i lavori del ponte procederanno come tutti quanti ci aspettiamo, è sicuramente un grandissimo investimento”.

“La Calabria ha partecipato in misura minore – ha detto ancora Occhiuto – rispetto alla Sicilia, per la proporzionale consistenza delle risorse Fsc. Io sono convinto di aver fatto la cosa giusta e sono peraltro convinto di aver fatto quello che era doveroso fare nei confronti di un Governo che sta investendo sul Ponte sullo Stretto come mai si era fatto prima e nei confronti di un ministro che non è, né calabrese, né siciliano, che nessuno si aspettava sposasse con tanta passione, con tanta determinazione questo progetto. Ciascuno deve fare il suo e la Calabria è orgogliosa di aver fatto la sua parte”.