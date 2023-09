Trasporti, Furgiuele (Lega): “Grazie al ministro Salvini passo in avanti per Lamezia-Catanzaro”

“Grazie anche al vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, un ulteriore passo in avanti per la Lamezia-Catanzaro. Con un’ordinanza del Commissario Straordinario, c’è il via libera al progetto definitivo sul potenziamento del collegamento ferroviario Lamezia Terme – Catanzaro Lido – Dorsale Jonica di Rete Ferroviaria Italiana, capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS. Un intervento per 438 mln di euro, finanziato anche con i soldi del Pnrr. Questa è l’Italia dei cantieri, che riparte a tutta velocità con una Calabria all’avanguardia, ecologica e al passo con i tempi”.

Così il deputato calabrese della Lega Domenico Furgiuele, vice capogruppo della Lega alla Camera.