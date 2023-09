Carabinieri, consegnati i diplomi per il conferimento della Medaglia Mauriziana

Nel giorno della festa di San Maurizio, il Comandante della Legione Carabinieri Calabria, Generale di Divisione Pietro Francesco Salsano, ha consegnato i diplomi per il conferimento della Medaglia Mauriziana, sottoscritti dal Ministro della Difesa e concessi dal Presidente della Repubblica On. Sergio Mattarella. La Medaglia d’Oro Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare, fu istituita da Re Carlo Alberto nel 1839 perché fossero riconosciuti eccezionali pregi conseguiti durante il periodo di comando e durante il perdurare degli anni di servizio.

La solenne e sobria cerimonia a Catanzaro, presso il Comando della Legione Carabinieri, alla presenza degli Ufficiali e Sottufficiali della sede schierati per l’occasione, laddove il Generale D. Pietro Francesco Salsano, assistito dal Presidente dell’Associazione “Nastro Verde” Calabria, Capitano Cosimo Sframeli, ha conferito ai seguenti Ufficiali e Sottufficiali l’attestato della preziosa onorificenza.

Col Raffaele Giovinazzo, comandante provinciale CC Crotone;

Ten. Col. Luigi Di Santo, capo ufficio comando Provinciale CC Cosenza;

Cap. Salvatore Carbone, comandante N.O.R. Compagnia CC Girifalco (CZ);

Lgt c.s. Pio Croce, comandante N.O.R. Compagnia CC San Marco Argentano (CS);

Lgt c.s. Francesco Paolo Zaccaria, comandante N.C. Compagnia CC Girifalco (CZ);

Lgt c.s. Francesco Prochilo, comandante in s.v. N.I. Gruppo CC Lamezia Terme (CZ);

Lgt c.s. Francesco Pati, comandante Stazione CC Reggio Calabria P.le;

Lgt c.s. Pietro Antonio PIZZATI, comandante in s.v. N.I. Gruppo CC Locri (RC);

Lgt c.s. LUIGI Zeccardo, comandante Stazione CC Siderno Marina (RC);

Lgt c.s. Carlo Livia, comandante Stazione CC Condofuri San Carlo (RC);

Lgt Antonio Domenico Ierinò, addetto squadra comando R.S.M. CC Reggio Calabria;

Lgt Antonio Grandinetti, comandante Stazione San Sosti (CS);

Mar Magg Giovanni Colaprisca, capo sezione O.L. comando Provinciale Crotone;

Mar Giuseppe Aiello, in congedo.

La Medaglia d’Oro Mauriziana, con effigie di San Maurizio, simboleggia il guerriero a cavallo che, secondo la tradizione, riproduce quella intagliata sull’anello, di forma ovale in pietra d’agata, appartenuto allo stesso San Maurizio. Il colore verde del nastro della decorazione richiama la croce verde raffigurata sul petto e sullo scudo dei Cavalieri dell’ordine di San Lazzaro, ordine di monaci ospitalieri per la cura dei lebbrosi, riconosciuto nel 1255 e unificato a quello di San Maurizio con Bolla papale del 1572.

San Maurizio, Patrono dei Cavalieri Mauriziani e degli Alpini, nacque intorno al 250 d.C. da genitori pagani. Fu al comando della Legione Tebana, composta da egiziani cristiani, posizionata a difesa dei confini dell’Impero Romano. Nei primi anni del 300 la Legione venne inviata sulle Alpi, per ordine di Massimiano, con il compito di contrastare gli attacchi dei marcomanni e per combattere le popolazioni del Vallese perché si erano convertite al cristianesimo. Il Generale Maurizio si oppose e subì la decimazione dei suoi soldati per non abiurare la religione cristiana; decimazione ripetuta più volte sino all’uccisione di buona parte dei soldati, iniziando da Maurizio. La leggenda dice che la Legione fosse formata da 6.666 uomini. L’elevatissimo senso del dovere verso la religione cristiana, sfociato in un drammatico epilogo, fece eco tra le Alpi e, pertanto, venne eretto un piccolo santuario nel luogo del martirio, il quale prese il nome di San Maurizio (Saint Maurice), nel cantone svizzero del Vallese.

Radiosa occasione di riconoscersi e ritrovarsi nei preziosi valori custoditi per secoli dall’Arma dei Carabinieri. Così la memoria e gli onori a coloro che alla Patria hanno sacrificato gli anni più belli e i propri sogni ancora tutti da vivere senza nulla chiedere in cambio. Come i ricordi della solitudine di quando eravamo giovani in Aspromonte, che accompagnava le notti dei più coraggiosi e che strozzava la gola dei più forti. Le radici profonde soprattutto oggi consentono un nuovo fiorire, alimentando e vivificando le certezze profetiche della nostra Istituzione, che è l’Arma dei Carabinieri.

Il Lgt GERMANA’ Sebastiano, Segretario dell’Associazione “Nastro Verde” Calabria, e le “Dame Mauriziane”, Teresa e Donatella, che hanno partecipato alla cerimonia, impreziosendo la manifestazione.

I Militari decorati soffiano un vento nuovo di freschezza nelle fila delle Forze Armate per il privilegio di ricevere l’ambita, preziosa e meritata decorazione.

Santa Messa nel pomeriggio a Reggio Calabria presso il Tempio della Vittoria (San Giorgio al Corso), officiata dal parroco don Nuccio Cannizzaro in onore di San Maurizio e in memoria di tutti i caduti che donarono la propria vita alla Patria, compiendone olocausto.