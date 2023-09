Elezioni, De Francesco: “FdI proiettata verso la grande sfida delle Europee 2024”

“Fratelli d’Italia è proiettata verso la grande sfida delle elezioni europee di giugno 2024”. E’ quanto dichiara Luciana De Francesco, consigliere regionale di Fratelli d’Italia in Calabria, che aggiunge: “E’ un percorso che va costruito dal basso, con la partecipazione e il sostegno della grande comunità del partito, consapevole dell’importanza del contributo che può dare al progetto politico di Giorgia Meloni di dare all’Europa, una nuova maggioranza, a trazione ‘conservatrice’ “.

“Ai calabresi – dice De Francesco – offriamo la nostra disponibilità a spiegare e illustrare l’Europa che vogliamo e quali sono i temi che possano avvicinare i territori a Bruxelles, e viceversa”. “Così come un anno fa, c’è Giorgia Meloni con la sua credibilità, a fare da garante ad un programma plasmato da una visione e un senso di pragmatismo, che possa far percepire le istituzioni europee come contenitori in cui possano maturare opportunità di espansione economica e democratica, piuttosto che come argine allo sviluppo di regioni periferiche, come la Calabria”.

“Fratelli d’Italia ha la classe dirigente all’altezza di questo obiettivo. Ma soprattutto ha le idee chiare e sabato scorso a Cosenza lo ha dimostrato, rilanciando un’ azione di governo identitaria e che si occupa dei problemi delle comunità, al netto di ogni approccio ideologico, molto caro alla sinistra. Per questo – conclude De Francesco – chi aspira a costruire un’Italia vincente, non può che scegliere Fratelli d’Italia come soluzione e come progetto di crescita per la Nazione”.