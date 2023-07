10 nuovi contagi da Covid-19 in Calabria

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 640646 (+10) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4405287 (+398).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 47 (5 in reparto, 1 in terapia intensiva, 41 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 115634 (115174 guariti, 460 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 39 (29 in reparto, 0 in terapia intensiva, 10 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 191771 (190223 guariti, 1548 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 1 (0 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 60494 (60202 guariti, 292 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 25 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 21 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 210896 (209955 guariti, 941 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 2 (1 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 53986 (53780 guariti, 206 deceduti).

Nelle ultime 24 ore si registra un decesso e crescono di un’unità ciascuno i ricoveri in terapia intensiva e in reparto. Tasso di positività al 2,51%.