Porti, Minasi (Lega): “In arrivo investimenti grazie a Salvini”

“In arrivo risorse per i porti calabresi. Con un provvedimento firmato dal ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, Matteo Salvini, saranno destinati quasi 25 mln di euro, assegnati alle Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Jonio e del Mar Adriatico meridionale, che andranno anche ai porti di Gioia Tauro. Serviranno per completare l’elettrificazione delle banchine, con interventi sostenibili e a basso impatto ambientale. Il governo, con Matteo Salvini al Mit, dimostra sempre più attenzione al nostro territorio, dopo anni di immobilismo e investimenti zero, da parte di una sinistra che ha sempre detto ‘no’ alle opere”.

Così in una nota Tilde Minasi, senatrice calabrese della Lega e capogruppo in commissione Ambiente.