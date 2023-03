Strategie e trucchi per giocare alla roulette online: sono reali?

Giocare alle migliori roulette online è una consuetudine per gli italiani che amano, da sempre, uno dei giochi da casinò più antichi tra tutti. Vediamo se davvero c’è qualche trucco per poter vincere.

Partiamo da un assunto: non esiste trucco in grado di farci vincere con certezza alle migliori roulette online. Tutto ciò che sappiamo sulla roulette, infatti, gioco che proviene dall’Antica Roma con il nome di Rota Fortunae, ci porta a pensare, con certezza, che è un gioco di sorte, basato solo sulla fortuna. Le informazioni, poi, sui migliori siti di roulette online, non fanno altro che avallare la nostra tesi: non c’è trucco che permetta di essere certi di vincere. Va detto, però, che sul web sono anni che girano voci su quella che viene chiamata Strategia Martingala e noi vogliamo, comunque, spiegarvela nonostante non sia, spesso, affidabile.

Qual è la strategia Martingala e come funziona?

I siti di casinò legali in Italia funzionano molto bene: tra deposito e prelievo, dati personali, metodi di pagamento, serietà e qualità dei giochi, siamo a posto. Questa è una premessa importante per avallare l’ipotesi per cui la strategia di cui andremo a parlare non è, di certo, affidabile. Ma ci piace dare, comunque, le informazioni che servono.

La strategia Martingala è una tecnica che funziona su un ragionamento semplice: se puntiamo su quella che è una giocata facile possiamo vincere ripetendo la scommessa tutte le volte che vogliamo e raddoppiandola ogni volta che perdiamo. Facciamo un esempio: se puntiamo 30 euro sul nero ed esce il rosso perdiamo i 30 euro. Ma se puntiamo 60 euro, successivamente sul nero (ed esce il nero) vinciamo 60 euro, recuperando quello che abbiamo perso e guadagnando 30 euro. Facile, vero?

Il problema di questa strategia, però, è evidente. La Martingala parte dal presupposto che se ripetiamo la giocata prima o poi si vince. In realtà questo non è vero. Le probabilità, come nel lancio della monetina, sono tutte slegate tra loro. Le chance, quindi, sono esattamente le stesse anche se giochiamo sempre la stessa cosa. Un altro problema è legato proprio ai limiti di puntata delle migliori roulette online. Su un sito serio, legale, non si può raddoppiare la posta per quanto vogliamo. Abbiamo dei limiti di gioco, infatti, che non ci consentono di aumentare l’importo della giocata. La Martingala, quindi, funziona? In realtà assolutamente no, perché si può provare a giocare solo con pochissimi soldi e, comunque, non sappiamo se questa strategia possa poi portare a recuperare i nostri soldi.

Il successo della roulette è stato studiato da sempre. Un gioco così semplice, è da millenni, amatissimo. Anche la scienza ha provato, ovviamente, a capire se ci sia un modo di barare. Si è giunti, una decina di anni fa, alla conclusione che attraverso la fisica ed equazioni complicatissime, si potrebbe giungere a comprendere la probabilità. Ma chi di noi è in grado di usare le equazioni nel lasso di tempo di una partita? Insomma, mettiamoci l’animo in pace: tutto si basa sulla fortuna. E, onestamente, è molto più facile e divertente così.