Ponte Stretto, Furgiuele (Lega): “Da Bonelli solo propaganda faziosa”

“Da Bonelli solo propaganda faziosa. L’unica ideologia che ravvisiamo è quella dell’ambientalismo irriducibile e irrazionale. L’oltranzismo ideologico di certa parte politica ha inchiodato l’Italia nel passato: no al nucleare, no al petrolio, no al gas, no al Ponte sullo Stretto di Messina. Mentre qualcuno abbia alla luna, Matteo Salvini trova finanziamenti per le ferrovie in Sicilia e partner per il Ponte sullo Stretto, che contribuirà alla crescita infrastrutturale del Paese e a maggiore intermodalità di trasporto. La Lega avanza con concretezza, al contrario di chi anche oggi preferisce le polemiche sterili”.

Lo dichiara il vicecapogruppo della Lega e componente della commissione Trasporti, Domenico Furgiuele.