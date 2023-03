Ponte Stretto, Minasi (Lega): “Ideologia salviniana? Bonelli metta cuore in pace, sarà realtà”

“Bonelli ci spera ancora che il progetto sul Ponte dello Stretto, portato avanti dal ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, sia solo un’ideologia salviniana’, ma si metta il cuore in pace: finalmente sarà realtà. E lo sarà grazie al pragmatismo del vicepremier, quello che per troppi anni è mancato alla sinistra che ha governato troppo e male, riservando al Meridione il più assoluto immobilismo. Con la Lega al governo si volta pagina e lo dimostra l’importantissimo appuntamento di domani quando il decreto sul Ponte di Messina approderà in Consiglio dei ministri. Avanti così”.

Così la senatrice della Lega Tilde Minasi, capogruppo in commissione Ambiente, Transizione ecologica, Energia, Lavori pubblici, Comunicazioni e Innovazione tecnologica.