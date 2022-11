Alta Velocità, IV Calabria: “Tema che va oltre appartenenza politica, occasione da non perdere”

“In queste ore tiene banco il dibattito relativo alla realizzazione dell’Alta Velocità in Calabria. Bene ha fatto il Sindaco f.f. della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace, a sollecitare Regione e Governo circa la necessità di superare gli ostacoli che ancora si frappongono alla conclusione dell’iter procedurale per la cantierizzazione delle opere previste dal progetto. La Calabria può pensare a un vero sviluppo solo con la realizzazione di infrastrutture moderne e, in questo senso, l’Alta Velocità è fondamentale, è un’occasione da non perdere. Si tratta di un tema che dovrebbe accomunare tutti al di là delle appartenenze politiche perché in ballo c’è il diritto dei cittadini calabresi di poter usufruire di poter viaggiare in modo veloce e sicuro come tutti gli altri cittadini italiani”.

Così in una nota il responsabile organizzazione di Italia Viva Calabria, Gianmarco Oliveri.