Violenza sulle donne, Scutellà (M5S): “Non più emergenziale ma strutturale, dobbiamo agire”

“Sono appena intervenuta in Aula sulle mozioni per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un tema a me molto caro, sul quale grazie al MoVimento 5 Stelle sono stati compiuti dei passi notevoli con il Codice Rosso ma che necessita di ulteriori iniziative per affermare un principio chiaro: la questione della violenza di genere è oramai non più emergenziale, ma strutturale, e abbiamo il dovere di trattarla come tale. Non possiamo fermarci all’indignazione, dobbiamo agire per le donne, per la vita, per la libertà”. Così su Facebook la deputata del M5S Elisa Scutellà.