Esercitazione congiunta Soccorso Alpino Calabria e Aeronautica militare

Nella giornata di ieri, tecnici della Delegazione Settentrionale del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria (SASC) sono stati impegnati in un’esercitazione congiunta con l’84° CSAR (Combat Search and Rescue) di Gioia del Colle dell’Aeronautica Militare.





L’evento ha visto coinvolti tecnici provenienti dalle Stazioni Alpine Pollino, Sila Camigliatello, Sila Lorica, tra cui 2 istruttori regionali, 1 tecnico di Elisoccorso e l’equipaggio dell’elicottero AW 139 dell’Aeronautica Militare.

L’esercitazione, che fa parte della pianificazione delle attività dello Stato Maggiore della Difesa, ha lo scopo di mantenere un ottimale livello di interoperabilità fra le Unità SAR A.M ed i Tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria impegnati in operazioni di soccorso aereo, mediante la simulazione di soccorso di persone in difficoltà in ambiente impervio/montano.

Lo scenario individuato per questa esercitazione è stato quello di un’area in località Montescuro, nel comune di Celico (CS). L’addestramento si è incentrato su tecniche di imbarco e sbarco dall’ AW 139 di tecnici e di una Unità Cinofila del SASC, con manovre effettuate con verricello.

Si ringrazia il Tenente Colonnello Alligri per aver messo a disposizione, presso il Distaccamento Aeronautico di Montescuro, una sala per un briefing, garantendo anche i presidi antincendio relativamente all’attività addestrativa.

L’evento costituisce un significativo esempio di sinergia tra le diverse specializzazioni e competenze del personale impiegato nel campo della ricerca e soccorso dei diversi Enti nazionali.