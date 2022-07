Si intensificano i controlli della Polizia e della Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli in Calabria

A Gioia Tauro, Polizia e Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli hanno dimostrato nei giorni scorsi la loro efficienza. I controlli delle forze dell’ordine infatti hanno portato alla scoperta di apparecchi adibiti al gioco d’azzardo utilizzati in locali che non possedevano la licenza.

Il gioco d’azzardo in Italia veniva tradizionalmente regolato dall’AAMS (Agenzia Autonoma dei Monopoli di Stato); oggi, invece, è la ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) ad occuparsi del rilascio delle licenze per il possesso di dispositivi adibiti al gioco d’azzardo. Nei giorni scorsi, la Polizia è intervenuta in un circolo di Gioia Tauro (RC) per requisire 4 slot machine e 6 pc utilizzati per il gioco d’azzardo. Il gestore del circolo non possedeva la licenza dell’ADM. Che differenza esiste tra i Bookmakers Non AAMS e le scommesse regolamentate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia?

Scommesse, gioco d’azzardo e licenze

I gestori dei locali dove viene praticato il gioco d’azzardo hanno l’obbligo di dotarsi della licenza dell’ADM. Gli scommettitori e gli utenti delle slot machines presenti nei locali – siano questi ultimi circoli privati e pubblici o bar – possono verificare facilmente il possesso della licenza da parte del locale cercando il simbolo dell’ADM.

Gli esercenti che ospitano nei loro locali dispositivi per il gioco d’azzardo, infatti, sono obbligati per legge ad esporre il marchio dell’ADM. I gestori del circolo di Gioia Tauro, privi di licenza e di marchio ADM, hanno visto tutti i loro dispositivi per il gioco d’azzardo venir posti sotto sequestro amministrativo. Un’operazione come quella vista a Gioia Tauro fa ben sperare in controlli severi e attenti, al fine di evitare le possibili truffe.

Le garanzie della licenza ADM

I gestori dei locali non sono gli unici a doversi conformare al regolamento imposto dall’ADM. Anche i siti dove effettuare scommesse – nonché i casinò online – devono essere in possesso della licenza dell’ADM. Non si tratta solo di una questione burocratica e formale. La licenza, infatti, non solo è obbligatoria per legge per gli esercenti, ma costituisce anche una tutela per i giocatori.

Prima di rilasciare una licenza, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli verifica che gli apparecchi adibiti al gioco d’azzardo siano conformi alle regole. I controlli da parte dell’ADM assicurano che gli utenti possano effettivamente vincere giocando, permettendo loro di evitare di venire truffati. Se non esistessero appositi enti adibiti al controllo, infatti, non esisterebbero garanzie per gli utenti. I controlli da parte dell’ADM, in altre parole, impediscono le truffe. Laddove non esista un macchinario fisico – come, per esempio, nei casinò online – l’ADM deve aver accesso al generatore di numeri casuali utilizzati dai vari giochi presenti nel sito internet dove è possibile giocare d’azzardo.

Il caso di Gioia Tauro evidenzia bene quanto le forze dell’ordine siano attente alla protezione dei monopoli garantiti dallo Stato italiano. Esercenti e utenti sono tenuti a rispettare le regole: i primi per evitare multe e sospensioni delle attività, i secondi per tutelare se stessi e assicurarsi una piacevole esperienza di gioco.