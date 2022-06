Pesca, Caligiuri (FI): “Evitare il blocco del settore”

“L’esigenza primaria è evitare il blocco del settore della pesca scongiurando pesanti conseguenze su imprese, occupazione e consumi”. Lo ha affermato la Senatrice di Forza Italia Fulvia Michela Caligiuri, Vice Presidente della Commissione agricoltura, in occasione della Conferenza regionale sulla pesca della Regione Calabria.

“Il lavoro delle Commissioni agricoltura di Camera e Senato è orientato verso la tutela del comparto così come l’azione condotta dall’esecutivo sin dai primi giorni dal suo insediamento quando, grazie al lavoro del sottosegretario Battistoni, sono stati stanziati 20 milioni di euro per sostenere il comparto. Sicuramente, il proseguo della pandemia e lo scoppio della guerra in Ucraina, ai problemi atavici del settore hanno creato nuovi problemi, primo tra tutti il caro carburante.

Al riguardo, il lavoro del MIPAAF è stato fondamentale al fine di rendere operativo il credito di imposta per l’acquisto di carburante di cui auspico, nell’iter parlamentare di conversione dei prossimi decreti, si possa inserire la proroga. Occorre ora iniziare a lavorare sulle misure di medio e lungo periodo – ha concluso CALIGIURI – e, per far ciò, sarà fondamentale il lavoro all’interno delle istituzioni europee”.