Il Consorzio di Tutela Olio di Calabria IGP protagonista al Cibus di Parma

Grande interesse al Cibus di Parma per il Consorzio di Tutela e Valorizzazione Olio di Calabria IGP, una delle 22 eccellenze calabresi protagoniste al Salone internazionale dell’alimentazione, in programma dal 3 maggio.

Il Consorzio, presente con uno stand istituzionale, è stato particolarmente attenzionato dai visitatori e dagli esperti presenti al Cibus che, grazie alle degustazioni organizzate, hanno avuto modo di apprezzare e godere di uno dei sapori più iconici della Calabria.

L’oro verde calabrese, infatti, sta conquistando la fiera del Made in Italy, con il gusto deciso della tradizione, confermando che solo con solide radici si possono raggiungere grandi vette. Un’esperienza, questa, proficua e stimolante che inorgoglisce lo stesso Consorzio che, dopo la tappa a Parma, ha in programma diversi e sempre più ambiziosi progetti.

Intanto la fiera continuerà fino al 6 maggio, data dopo la quale si tireranno le somme sul successo e l’interesse registrato ad una delle più importanti vetrine del buon cibo in Italia in cui, il Consorzio di Tutela e Valorizzazione Olio di Calabria IGP, non è stato semplice partecipante ma uno dei veri e propri protagonisti della buona tavola.