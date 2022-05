Nicola Fiorita: “Solidarietà a Nicola Gratteri per le minacce ricevute”

“Massima solidarietà e vicinanza al procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, per le minacce ricevute. A noi ora spetta più che mai il compito di non lasciare da solo il procuratore, nel nome di tutti i calabresi liberi e onesti. Anche per l’intera coalizione di cui mi faccio portavoce, posso garantire che saremo a fianco del procuratore Gratteri nel suo delicato e importantissimo lavoro nella nostra città. Catanzaro ha bisogno di lui”.

Lo afferma in una nota il candidato sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita.