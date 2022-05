Anci: mercoledì conferenza regionale dei Comuni calabresi aderenti al Progetto SIBaTer

Prevista per mercoledì 4 maggio alle 11,00 nella sala verde della Cittadella Regionale a Catanzaro, la I° Conferenza regionale dei Comuni calabresi aderenti al Progetto SIBaTer – Supporto istituzionale alla Banca delle Terre, promossa da IFEL e ANCI Calabria.

Il progetto, infatti, si avvia alla conclusione della sua “prima stagione” registrando un ottimo riscontro con l’adesione di 150 comuni calabresi che, con il supporto della Task Force ANCI-IFEL, hanno lavorato al censimento del patrimonio di terre pubbliche e private abbandonate finalizzato al recupero e alla valorizzazione attraverso l’affidamento della gestione soprattutto ai giovani, con un occhio all’innovazione tecnologica e uno all’integrazione sociale.

“In occasione dell’incontro –ha dichiarato il presidente Marcello Manna- si illustreranno i risultati raggiunti, oltre a presentare le nuove proposte per il proseguimento del Progetto, nella prospettiva di continuare il lavoro di supporto ai territori con una seconda edizione dell’intervento (SIBaTer 2) che potrà offrire la possibilità di aderire al Progetto a tutti i Comuni calabresi che non hanno potuto partecipato alla “prima stagione”.

“Si è scelto –ha proseguito il Presidente Anci Calabria- di dare voce ai sindaci e alle loro esperienze nell’ambito del progetto, molte delle quali hanno già generato iniziative di valorizzazione sostenibile delle terre pubbliche censite dimostrando la fattibilità e sostenibilità di SIBaTer. In prospettiva dei nuovi bandi del PNRR, oltre che dei Fondi di Coesione e di sviluppo Rurale, si potrebbero aprire nuove opportunità di sviluppo per questo chiediamo la massima partecipazione ai primi cittadini”.

Dopo l’apertura dei lavori da parte di Marcello Manna, interverranno Simona Elmo, Coordinatrice tecnica Progetto SIBaTer e Francesco Candia, Direttore ANCI Calabria, su risultati e stato di attuazione del progetto. L’Assessore Regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo e Rosario Varì, Assessore Sviluppo economico e attrattori culturali interverranno sulle opportunità per il territorio calabrese. Previsto l’intervento del governatore Roberto Occhiuto.

Ci sarà, poi, una seconda sessione: “ESPERIENZE: PROGETTI BANDIERA E PARTENARIATO”, coordinata da Rosetta Alberto Referente SIBaTer Calabria nella quale si illustreranno l’esperienze dei municipi: per il Comune di Squillace, interverrà l’Assessore Franco Caccia; per il Comune di Davoli, l’Assessore Giuseppina Zangari; per il Comune di Pentone, il Sindaco Vincenzo Marino.

Previsti inoltre gli interventi di Massimo Fotino, Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia Università Magna Graecia e Maurizio De Luca, Vice Presidente Legacoop Calabria sul partenariato SIBaTer. Conclusioni affidate a Francesco Monaco, Project Manager del Progetto SIBaTer.

Sarà possibile seguire l’incontro anche online collegandosi in videoconferenza. Info più dettagliate al link: https://www.sibater.it/wp-content/uploads/2022/04/Programma-Conferenza-Calabria-4MAGGIO.pdf