Mancuso: “Rendere operativa la legge regionale sulla Polizia Locale”

All’incontro (che prelude al tavolo istituzionale di prossimo insediamento) hanno partecipato, oltre al capo di gabinetto del Presidente del Consiglio Domenico Macrì, i dirigenti della Polizia locale di Reggio Calabria Salvatore Zucco, per Catanzaro Giovanni Laganà, per Vibo Valentia Michele Bruzzese, per Crotone Francesco Iorno, il funzionario Eugenio De Benedetto per la Polizia metropolitana di Reggio Calabria e il comandante di Casignana Nunzio Caridi come esperto di Polizia locale.

“L’Ufficio di coordinamento – hanno assicurano Mancuso e Neri – sarà presto insediato, per riordinare ed innovare la Polizia locale in Calabria, grazie ad alcuni punti fondamentali come l’istituzione di corsi di formazione professionali specializzanti, la standardizzazione di mezzi di servizio e uniformi e segni distintivi; e, inoltre, l’individuazione di criteri e sistemi di selezione omogenei su base regionale, per l’accesso al ruolo di agenti ed ufficiali di Polizia locale”.