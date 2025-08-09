Chi sono le giovani promesse del tennis calabrese

Negli ultimi anni il tennis italiano è salito sui gradini più alti dei podi mondiali grazie ad una serie di giovani talenti. Parliamo naturalmente in primis di campioni come Jannik Sinner, Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti. Il tennis sta spopolando nel nostro Paese e questo movimento rinnovato sta facendo emergere nuovi giocatori e giocatrici con grandi prospettive in ogni parte d’Italia. Tra queste c’è la Calabria. Il grande tennis ha già avuto modo di intrecciarsi col suolo calabrese: nel 2023 il comune di San Giovanni in Fiore aveva espresso la volontà di conferire la cittadinanza onoraria addirittura a Jannik Sinner, attuale n°1 del ranking ATP, il cui nome emerge inevitabilmente anche nell’ambito delle scommesse, come dimostrano le quote sull’US Open, sugli altri Slam e altri importanti competizioni. Proprio dalla Calabria stanno emergendo nuovi talenti che se ben allenati e dando loro modo di crescere e consolidarsi in questo sport potrebbero dare grandi soddisfazioni agli appassionati di racchetta e pallina.

Giovanni Di Leva

Tra questi c’è Giovanni Di Leva, classe 2011 di Reggio Calabria, che sta emergendo come una delle promesse più solide del panorama nazionale. Nel 2024 ha conquistato il titolo italiano Under 12 al Tennis Club Milano Bonacossa, dimostrando già maturità tattica e mentale nei momenti decisivi. Nel 2025 ha vinto il torneo ETA Under 14 a Brindisi in singolare, imponendosi in finale con autorità con un netto 6‑4/6‑1. In coppia con Basilone ha anche trionfato nel doppio del Tennis Europe U14 a Bar‑Le‑Duc, raggiungendo i quarti in singolare in Francia. Convocato dalla Fitp al Memorial Slavoj Greblo, è salito alla ribalta come giovane protagonista nel circuito internazionale

Gennaro Scalese

Gennaro Scalese, classe 2011 e anche lui reggino, si è distinto nelle categorie Under 13 e Under 14. Nel 2024 ha raggiunto la finale del Master “Road to Torino” con un percorso brillante, concedendo poco ai suoi avversari. A maggio 2025 ha dominato a Benevento il circuito Junior Next Gen Italia: vincendo sia il singolare che il doppio (in coppia con Matteo Artemisia) nella categoria Under 14. A Velletri ha raggiunto la semifinale degli internazionali Junior Tennis Europe e ha brillato anche in doppio, confermando grande costanza e competitività.

Beatrice Veltri

Tra le giovani tenniste calabresi però è anche da citare la 18enne Beatrice Veltri, originaria di Amantea, la quale ha ottenuto importanti piazzamenti, come i quarti di finale del torneo J30 ITF junior a Malta nel 2024, mettendo in evidenza un gioco solido e organizzato. Sebbene ancora nella fase di crescita, Veltri rappresenta una delle leve femminili più promettenti della Calabria, con risultati significativi già a livello internazionale.

Alessia Massimilla

Alessia Massimilla ha appena 16 anni ma sta iniziando ad emergere nel circuito nazionale con buone prove. Come alle qualificazioni del torneo ITF di Malta 2024 o nel 2020 arrivando in finale al Master Nazionale Trofeo Kinder. Si fa notare anche durante gli Internazionali BNL d’Italia arrivando in finale del Master Terza categoria IBI. Rappresenta un talento su cui guardare con interesse nell’ambito femminile calabrese.