Il Circolo Culturale “L’Agorà” organizza un incontro sulla figura di Maria Boccuzzi e Fabrizio De Andrè

Il prossimo 14 marzo sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, sarà disponibile la conversazione, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà” sul tema “Il delitto Maria Boccuzzi e la canzone di Marinella”. La canzone di Marinella è un brano musicale scritto e composto nel 1963 dal poeta del Mediterraneo Fabrizio De André con l’arrangiamento musicale di Gian Piero Reverberi, pubblicato la prima volta sul singolo Valzer per un amore/La canzone di Marinella del 1964 dallo stesso autore e pubblicato dall’etichetta discografica Karim. Nel 1966 la stessa canzone venne inserita nell’album “Tutto Fabrizio De André”, sempre per la Karim. Tra il 1967 ed il 1968 la cantante Mina la inserì sia su Lp che su un 45 giri. Un’altra versione rivisitata è quella relativa alla collaborazione artistica di Fabrizio De André con la PFM (Premiata Forneria Marconi). Nel corso degli anni verranno realizzate diverse versioni, a cura di validi artisti, tra i quali Joan Baez, Dori Ghezzi, Gianna Nannini, Gianni Morandi, Renato Zero e, non per ordine d’importanza quella di CristianoDe André, figlio del cantautore genovese. “La canzone di Marinella” trae origine da un fatto di cronaca nera, risalente al 28 gennaio del 1953, relativo al ritrovamento nel fiume Olona, tra Rho e Milano, del corpo di una donna crivellato di colpi d’arma da fuoco, all’anagrafe Maria Boccuzzi. Il caso, tuttora irrisolto, tenne banco sulla cronaca nera dei quotidiani dell’epoca per diverse settimane. Nata l’8 ottobre 1920 a Radicena (l’attuale comune di Taurianova), in una famiglia di braccianti agricoli, all’età di nove anni, Maria emigrò con la famiglia a Milano in cerca di una sistemazione migliore. Queste alcune delle cifre che saranno oggetto di analisi, nel corso della giornata di studi organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”, a cura di Gianni Aiello, Presidente del sodalizio organizzatore. La manifestazione, organizzata dall’Associazione reggina, rientra nel ciclo di incontri denominata “Una giornata per De Andrè – Popoli e Culture nel Mediterraneo”. La conversazione, organizzata dal sodalizio culturale reggino, sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da venerdì 14 marzo.