Erasmus+: nuovo traguardo per il liceo “Campanella” di Reggio Calabria

L’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire ha approvato la candidatura del Liceo “Tommaso Campanella” per l’Accreditamento KA120 settore Scuola fino al 2027. L’Accreditamento Erasmus+ è la porta di accesso a progetti di mobilità internazionale finanziati con l’Azione chiave 1, nell’ottica di una strategia di lungo termine a sostegno della mobilità degli alunni e del personale della scuola per migliorare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento.

L’accreditamento consente dunque di partecipare in modo continuativo al Programma e di investire sulla qualità delle azioni di mobilità. Un numero sempre più ampio di studenti e di personale scolastico avrà accesso a esperienze in Europa, che arricchiranno ulteriormente l’offerta formativa internazionale del Liceo. Domenica 2 febbraio alcuni allievi sono partiti per il Portogallo, il viaggio rappresenta un’occasione di crescita, gli alunni avranno l’opportunità di sviluppare competenze e abilità in un contesto internazionale. Previste, sempre durante il mese di febbraio, anche le partenze per Irlanda e Spagna.

La Dirigente Carmen Lucisano: “Il numero significativo di studenti che, desiderando partecipare, presentano la propria candidatura mostra quanto i nostri ragazzi siano consapevoli della rilevanza della formazione in mobilità europea, per i risultati e la crescita formativa che è in grado di regalare ai partecipanti”.