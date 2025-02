“Dentro l’emergenza sanitaria”, continua il tour del Pd Calabria: nuove tappe a Polistena, Cosenza e Vibo

Nei giorni scorsi, con la significativa visita a San Giovanni in Fiore, il PD della Calabria ha avviato un percorso di ascolto e approfondimento sulle principali sfide della sanità regionale, in modo da costruire una proposta politica che ponga al centro il diritto inalienabile alla salute di ogni cittadino.

Il cammino proseguirà con nuove occasioni di confronto, coinvolgendo rappresentanti istituzionali, cittadini, professionisti e operatori del settore. I prossimo incontri si terranno a Polistena il 7 febbraio e a Cosenza il 12 febbraio, tappa alla quale parteciperà anche la responsabile Sanità in segreteria nazionale, Marina Sereni. Il 14 febbraio saremo, invece, a Vibo Valentia.

Ogni tappa aiuta a rafforzare la visione del Partito Democratico riguardo al futuro della sanità nella nostra regione, con l’obiettivo di promuovere politiche in grado di rispondere efficacemente ai bisogni reali della popolazione.

“Il nostro impegno si fonda sul principio irrinunciabile che il diritto alla salute è un pilastro della democrazia e della civiltà. La tragica scomparsa di Serafino Congi ci ha ricordato quanto sia urgente un cambiamento profondo del Servizio sanitario regionale e ci spinge a lavorare con ancora maggiore determinazione -dichiara la segreteria regionale- a un progetto che permetta a ogni cittadino calabrese di fruire di un sistema sanitario equo, accessibile e di elevata qualità”.

Infatti, è ormai evidente che il centrodestra calabrese, in particolare il commissario alla Sanità, Roberto Occhiuto, non è riuscito a segnare il tanto atteso punto di svolta per la riorganizzazione dei servizi sanitari. Nonostante egli abbia grandi poteri in questo ambito, persistono le criticità strutturali e i disservizi crescono. Le sue continue promesse non si sono tradotte in azioni efficaci e l’emergenza sanitaria che ci affligge non ha trovato soluzioni adeguate, lasciando i calabresi in una condizione di precarietà e incertezza molto gravi.

L’iniziativa della segreteria del Partito Democratico calabrese si svolgerà in condivisione con il Dipartimento regionale sulla Sanità, il Gruppo consiliare regionale e i parlamentari calabresi, tutti uniti nell’impegno di definire un progetto di cambiamento per una sanità efficiente, efficace e gratuita.

Seguiteci sui nostri canali ufficiali per scoprire le altre tappe di questo viaggio che proseguirà nelle prossime settimane. Con le visite nelle strutture ospedaliere, l’ascolto delle comunità e dei professionisti sanitari, porteremo avanti proposte concrete e chiederemo risposte per i territori e i cittadini, ad oggi colpevolmente ignorati.