A Palazzo Alvaro il confronto sul ‘Sistema Cultura’. Falcomatà e Quartuccio fanno il punto sugli obiettivi realizzati e rilanciano per il 2025

‘Sistema Cultura, la Città Metropolitana di Reggio Calabria a confronto con la comunità’, è stato il titolo della manifestazione che ha riunito, a Palazzo Alvaro, rappresentanti di enti pubblici e privati, associazioni di categoria, amministratori, addetti ai lavori, in merito alle politiche culturali e di spettacolo. Nel corso del confronto, al quale hanno preso parte il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, il consigliere metropolitano delegato, Filippo Quartuccio e numerosi rappresentanti dei Comuni, delle associazioni culturali, compagnie di spettacolo, rappresentanti di categoria, si è fatto il punto su tutta l’attività, culturale e di spettacoli, prodotta nell’area metropolitana nel 2024, frutto in gran parte di una costante sinergia con il territorio.

Moltissimi gli eventi richiamati all’attenzione da parte del primo cittadino metropolitano e dal consigliere delegato, che hanno spaziato dall’antica tradizione delle diverse aree del reggino, fino ad eventi di grande richiamo internazionale, anche a livello scientifico, in grado di raccontare una terra dalle grandi potenzialità. Un lungo periodo di appuntamenti che ha abbracciato l’intero anno, sposando le linee di indirizzo politico del sindaco Falcomatà che punta a destagionalizzare il flusso turistico oltre il tradizionale periodo estivo.

Nel corso dell’intervento il primo cittadino metropolitano ha sottolineato come “questo appuntamento sia da ritenere un ulteriore passo che ci porta nella direzione di arrivare fino in fondo alla candidatura di Reggio Calabria Capitale della Cultura 2027 e poi abbiamo voluto rendicontare tutta l’attività posta in essere dal settore Cultura della Città metropolitana nel 2024”. “Vorremmo che si comprenda – ha aggiunto – come l’investimento in questo settore, che ricordiamo non è ancora tra le deleghe trasferite dalla Regione alla Città metropolitana nonostante molte richieste, è frutto di risorse che mettiamo dal nostro bilancio. Naturalmente questo elemento non ha fatto venire l’impegno della Città metropolitana, della nostra maggioranza, del consigliere delegato Filippo Quartuccio, tutti impegnati nel garantire un’offerta culturale adeguata sui territori di tutti i 97 Comuni. Lo dimostrano le attività, le manifestazioni d’interesse e i bandi sia per le attività estive, ma anche per le altre stagioni, per il Natale”. “Abbiamo avuto – ha evidenziato Falcomatà – questa esigenza di rendicontare con trasparenza quanto abbiamo fatto, ma soprattutto rilanciare un messaggio in ottica futura. A differenza di quanto diceva un poco illuminato ministro di qualche anno fa, e cioè che ‘con la cultura non si mangia’, noi abbiamo dimostrato e vogliamo dimostrare anche nei prossimi anni che, invece, la cultura è quel veicolo attraverso il quale, si può rilanciare non solo l’immagine di un territorio ma anche l’economia dello stesso”. “Su questo aspetto punteremo anche nel corso delle audizioni relative alla ‘Capitale della Cultura 2027′ – ha concluso il primo cittadino – non un racconto che guarda soltanto alle spalle della nostra trimillenaria storia, ma invece a quanto l’essere Capitale della Cultura 2027, possa stare nell’idea, nell’ottica e nel solco di una città che attraverso l’investimento sulla Cultura costruisce il proprio futuro”.

Per il consigliere metropolitano Filippo Quartuccio: “E’ stato un 2024 straordinario dal punto di vista della promozione culturale, degli eventi di spettacolo. L’intera area metropolitana ha vissuto davvero un anno particolarmente intenso, grazie a una programmazione che è stata fatta in collaborazione con molti Comuni non solo Reggio Calabria e che ha soddisfatto le aspettative dei cittadini e dei turisti. Questo lo abbiamo potuto riscontrare sulla base del gradimento popolare che si è riscontrato in tutti gli eventi realizzati. Il 2025 ci riserverà delle sorprese, delle iniziative che realizzeremo in tutta l’area metropolitana. Siamo in una fase di programmazione e questo incontro sul ‘Sistema Cultura – ha concluso Quartuccio – serve alla Città metropolitana per un confronto con la comunità, anche per lanciare ulteriori idee e proposte che possono essere accolte. Insieme al sindaco Giuseppe Falcomatà puntiamo molto all’ascolto e al confronto”.

Riepilogando i numeri del 2024 sono stati oltre 160 gli eventi organizzati su tutta l’area metropolitana, sono stati inoltre rinnovati i protocolli d’intesa per regolamentare le attività di marketing territoriale da realizzare, in favore della Città Metropolitana di Reggio Calabria, in occasione della realizzazione degli eventi storicizzati: ‘Kaulonia tarantella festival’; ‘Feste mariane’; ‘Festival Jazz rumori mediterranei’; ‘I tesori del Mediterraneo’; ‘Premio Rhegium Julii’; ‘Varia di Palmi’.

L’anno 2024 ha visto inoltre la Città Metropolitana partecipare per la prima volta al Salone Internazionale del libro tenutosi a Torino dal 09 al 13 maggio, con 6 case editrici del territorio metropolitano. Nelle giornate di apertura del Salone del Libro si sono svolti 33 eventi culturali con la partecipazione di scrittori e personalità del mondo dell’editoria. Tra questi anche la presentazione del catalogo “Palazzo della Cultura Pasquino Crupi – La storia e le collezioni” curato dal critico d’arte Giammarco Puntelli ed edito da Editoriale Giorgio Mondadori.

Nel periodo 15 luglio – 30 settembre, si sono realizzati complessivamente 80 eventi di spettacolo delle diverse tipologie artistiche distribuiti su altrettanti Comuni del territorio metropolitano.

Inoltre la Città metropolitana ha direttamente organizzato altri eventi quali: ’54 live – studio 54 network’ spettacolo realizzato in occasione del Primo Maggio Metropolitano tenutosi presso l’Arena dello Stretto di Reggio Calabria; 2 spettacoli di musica jazz con gli artisti di fama internazionale ‘Jany McPherson’ e ‘Andy James and All Star’ realizzati a Reggio Calabria; rassegna di cinema all’aperto ‘Uno schermo sul mare’ presso il Waterfront/Arena lido di Reggio Calabria; gli spettacoli artisti ‘Valerio Lundini e i Vazzanikki’, ‘Ron con Band’ e ‘Matthew Lee & Band’ nell’ambito del progetto ‘Reggio Live Fest; ‘Chi non ride è fuori moda’ IV edizione spettacolo di cabaret, in ricordo dell’artista reggino prematuramente scomparso Giacomo Battaglia; gli spettacoli ‘Gianpiero Locatelli jazz band e Jala jazz group’ e ‘Max G e blues band e Sara Berni blues band’; realizzati rispettivamente nei giorni 17 e 18 ottobre presso il Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria; ‘Frank Sinatra, l’uomo e la sua musica, di Gianluca Guidi’; ‘Stand up comedy la nuova frontiera della risata’; ‘Festival Stretto Buskers’ nell’ambito dell’evento denominato ‘Bergarè’; ‘Love Morricone’ spettacolo, in occasione dell’anniversario della santificazione di Padre Catanoso.

Nel periodo 1 dicembre 2024 – 06 gennaio 2025 al fine di animare il comprensorio metropolitano in occasione delle festività natalizie, sono stati realizzati complessivamente 74 eventi su altrettanti Comuni del territorio metropolitano.

L’Ente ha inoltre organizzato gli spettacoli: ‘I Kalavria’, ‘La Calabria è una cosa seria…forse’, ‘I Non solo gospel’, ‘I Negro Spirituals e Gospel’, ‘La Nuova Orchestra Italiana’ , ‘Dolcenera’, il ‘Gran concerto di Capodanno 2025’.

Nel proseguire la promozione culturale attraverso eventi da realizzare presso il Palazzo della Cultura, si sono tenute le seguenti mostre: ‘Il Cenacolo delle Donne’ a cura di Annalisa Puntelli Sacchetti ; ‘L’arte gentile di Serafino Valla’ a cura di Giammarco Puntelli; ‘personale di Salvatore Minoliti ‘Tre sale cablate’ a cura di Angela Pellicanò; presentazione opere provenienti da confisca Tribunale di Roma. A Lamezia Terme (CZ), presso il Museo archeologico lametino, si è svolto il progetto espositivo di arte contemporanea Visioni Civiche – L’arte restituita. Dalle opere confiscate alle mafie al bene comune, promosso dalla Fondazione Trame con il prestito di parte delle opere permanentemente esposte presso il Palazzo della Cultura di Reggio Calabria.

E’ stato, inoltre, sottoscritto un protocollo di intesa con l’Accademia Belle Arti di Reggio Calabria per la condivisione di progetti comuni per la valorizzazione del patrimonio culturale e delle risorse territoriali. E’ stato, infine, sviluppato, unitamente all’ANBSC, alla DGM e al Comune di Milano, il suggestivo progetto espositivo ‘Arte per la cultura della legalità’, con la mostra “SalvArti”. Dopo l’esposizione a Palazzo Reale a Milano, già preceduta da un evento di lancio a Roma presso il Museo Andersen, sarà visitabile presso dall’8 febbraio 2025 al Palazzo della Cultura ‘P. Crupi’ a Reggio Calabria. Tra le attività promosse dal Planetario Pythagoras di particolare rilevanza, le iniziative di formazione ed orientamento per giovani anche con riferimento ai Campionati italiani di Astronomia, che quest’anno si sono svolti a Reggio Calabria. Molto successo è stato ottenuto con i percorsi formativi rivolti ai docenti, soprattutto con la Scuola Estiva di Astronomia, giunta alla XXVIII edizione. Il Premio Cosmos studenti ha visto la partecipazione di 34 istituti scolastici per un totale di 600 alunni. Collateralmente al Premio Cosmos, si è svolto il Festival Cosmos, giunto alla III edizione. Tra gli altri eventi di particolare interesse, infine, le celebrazioni in occasione dell’anniversario della Santificazione di Padre Gaetano Catanoso (Patrono della Città Metropolitana di Reggio Calabria): concerto a cura del Coro Lirico Siciliano di grande impatto emotivo, la prima edizione del Premio ‘San Gaetano Catanoso’, il convegno di studi sul tema ‘Oltre il Volto. San Gaetano Catanoso, storia e spiritualità’.