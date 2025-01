La Città Metropolitana di Reggio Calabria celebra la Giornata della Memoria con uno spettacolo di Pier Paolo Levi ed Enzo de’ Liguoro

In occasione della Giornata della Memoria del 27 gennaio prossimo, che coincide con l’80° anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, la Città Metropolitana di Reggio Calabria celebra il ricordo dell’Olocausto con lo spettacolo “Memorie”, liberamente ispirato a fatti realmente accaduti durante la Seconda Guerra Mondiale.

Il progetto di Educazione al Teatro, con Pier Paolo Levi ed Enzo de’ Liguoro, diretto da Nick Mancuso e prodotto dal Centro Studi Quasimodo ats/collettivo Soleluna, sarà presentato nell’atrio di Palazzo Alvaro alle ore 18:00. L’evento, impreziosito dalle musiche di autori come Ullmann e Klein, unite a canzoni contemporanee, darà nuova voce alle testimonianze dei sopravvissuti ai lager, tra cui figure indimenticabili come Primo Levi, Armando Gasiani, Franco Varini, Emilio Russi, Isaac Singer ed altri.

Attraverso immagini evocate, l’orrore della Shoah prenderà forma per invitare a riflettere su temi attuali come uguaglianza, libertà e il pericolo delle discriminazioni razziali. L’obiettivo è sensibilizzare il pubblico, collegando il passato al presente, per comprendere le drammatiche conseguenze di xenofobia e razzismo.

Pier Paolo Levi, raffinato musicista formatosi al Conservatorio “Monteverdi” di Bolzano e all’Accademia Filarmonica di Bologna, è noto per aver interpretato musiche di autori ebrei composte nei lager nazisti, tra cui una memorabile esecuzione presso la Risiera di San Sabba a Trieste nel 2006. La sua eredità, familiare, culturale, musicale e umana è intrisa di storie che toccano profondamente il cuore di chi ascolta.

Enzo de’ Liguoro, responsabile del progetto teatrale, è educatore e attore riconosciuto a livello europeo. Vanta collaborazioni con Marina Abramovich e si è formato seguendo percorsi artistici guidati da Steven Berckoff, Marilyn Fried dell’Actor studios e Emma Dante. Nella sua lunga esperienza ha collaborato con, fra gli altri, con Ugo Pagliai e Philippe Leroy. Sul piccolo schermo interpreta il personaggio Gennaro Palumbo nel cast della nota soap opera “Un posto al sole”. Ricopre inoltre il ruolo del famoso storico ciclista Alfredo Binda, nel video promo del Museo a lui dedicato a Cittiglio sul Lago Maggiore.

Attrice e cantante, Alessandra de’ Liguoro, sta affinando le sue tecniche artistiche nel gruppo di formazione del Teatro Alfieri di Torino, diretto dal maestro Luciano Cannito. Nella sua attività, annovera collaborazioni con registi e musicisti come Walter Manfrè, oltre Nik Mancuso e lo stesso maestro Pierpaolo Levi. “Miglior interprete in Versi nel mondo” e “Professionista d’eccellenza” per l’Accademia della Crusca.

Lo spettacolo sarà replicato in numerose località calabresi, con circa 30 repliche in totale, e si avvale della collaborazione speciale dell’associazione culturale “Agafray” di Monasterace (RC), che rende l’evento ancora più significativo, legandolo profondamente al territorio.